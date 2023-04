Hamarosan megnyílnak az Apple első indiai boltjai

Eddig az Apple termékei Indiában vagy online, vagy viszonteladók kiterjedt hálózatán keresztül voltak elérhetőek, az Apple azonban folyamatosan igyekszik elmélyíteni kiskereskedelmi tevékenységét az országban.

India jelenleg a világ második legnagyobb okostelefon-piaca, az ország jelenleg a teljes iPhone-gyártás mintegy 5 százalékát adja.

Hétfőn Cook egy Twitter-bejegyzésben elmondta, hogy alig várja, hogy üdvözölhesse a vásárlókat az új mumbai üzletben.

Hello, Mumbai! We cant wait to welcome our customers to the new Apple BKC tomorrow. pic.twitter.com/9V5074OA8W