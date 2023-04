Nagyon durva árat fizet a Tesla az olcsóbb autókért, nem örülnek a befektetők

Nem mondhatni, hogy repesnek a befektetők az örömtől a Tesla első negyedéves gyorsjelentés után, ugyanis a világ legértékesebb autógyártójának részvényárfolyama több mint 6 százalékot esett a piaczárást követően. Ez részben annak tudható be, hogy a friss számok rávilágítottak arra, amire már egyébként is számítani lehetett: az idei évben egymás után érkező árcsökkentések miatt visszaesett a cég profitabilitása és beszűkültek a marzsai. Erre Elon Musk úgy reagált, hogy a gyenge gazdasági környezetben inkább a termelésnövekedést célozza a vállalat, és majd a továbbiakban fogja „learatni” a nagyobb profitokat.

Rekord gyártás és értékesítés

Az év első három hónapjában a gyártás és az értékesítés tekintetében is új rekordokat ért el a cég. Összesen 440 808 autót gyártottak le az első negyedévben, ami 44 százalékkal több, mint a bázisidőszakban és az előző negyedévet is minimálisan meghaladja. A hangsúly továbbra is a Model 3 és a Model Y típusú járműveken van, a teljes legyártott darabszám 95,6 százalékát adta ez a két típus.

Az értékesítés hasonló mértékben nőtt, összesen 422 875 autót adott le a cég, ami 36 százalékos növekedésnek felel meg a tavalyi első negyedévhez képest. Az negyedévben történt rekordszámú gyártás és értékesítés részben az austini és a berlini gyár folyamatban lévő felfutásának köszönhető - közölte a cég.

Szűkülő marzsok

Az árbevétel 23,3 milliárd dollárt ért el, ami 24 százalékos növekedést jelent a bázishoz képest. Ez a elsősorban a járműértékesítésben, valamint az egyéb üzleti szegmensekben tapasztalható növekedésnek volt köszönhető. Viszont az árbevételre negatívan hatottak az elmúlt időszakban eszközölt árcsökkentések, amelyek csökkenő átlagos eladási árak eredményeztek a bázisidőszakhoz képest. A Tesla világszerte csökkentette az EV-k árait, többek között az Egyesült Államokban is, ahol a növekvő verseny közepette idén már hatodik alkalommal jelentett be árcsökkentést. Ezen felül a devizahatás is negatívan hatott, összesen 0,8 milliárd dollárral rontva a bevételt a bázisidőszakhoz képest. A Wall Street-i elemzők várakozását így mérsékelten ugyan, de alulmúlta cég, hiszen 23,6 milliárd dollárra számítottak.

A következő sor a leginkább izgalmas most a Tesla szempontjából, hiszen a befektetőket és az elemzőket is elsősorban az érdekelte, hogy az árcsökkentések és a költségek növekedése milyen hatással volt a marzsokra.

A társaság bruttó marzsa a tavalyi első negyedévhez képest közel 10 százalékponttal zsugorodott, így mindössze 19,3 százalékot ért el.

Ez tehát masszív visszaesésnek számít, ami az elemzőket is meglepte, hiszen a Refinitiv adatbázisa szerint 22,4 százalékra számítottak.

Viszont ami szokatlan volt a jelentésben, hogy a befektetők által szorosan figyelt autóipari bruttó marzsot ezúttal nem közölte külön a cég. A Reuters számításai szerint azonban a vállalat az első negyedévben a CO2 kreditek értékesítése nélkül 19 százalékos autóipari bruttó marzsot ért el, míg egy évvel ezelőtt még 33 százalék közelében csúcson volt a cég autóipari bruttó marzsa, tehát ebből is jól látszik, hogy súlyos árat fizet a cég az olcsóbb autókért.

A társaság üzemi eredménye 2,7 milliárd eurót tett ki, ami 26 százalékos csökkenést jelent a bázisidőszakhoz képest. Ezt a negatívan befolyásolták a magasabb nyersanyag-, logisztikai és garanciális költségek. Emellett szintén jelentős költségoldali tételként jelentkezett a 4680 akkumulátorcellák gyártásának felfuttatása, de a CO2 kreditekből származó bevétel is alacsonyabb volt, mint egy évvel ezelőtt.

Mindez azt eredményezte, hogy a vállalat üzemi marzsa a bázisidőszakban elért 19,2 százalékról 11,4 százalékra zsugorodott.

A fentiek eredményeként a vállalat adózott eredménye 22 százalékkal 2,9 milliárd dollárra esett vissza.

Az egy részvényre jutó eredmény is hasonló mértékben, 21 százalékkal 0,9 dollárra csökkent, ami megegyezett az elemzői várakozásokkal.

Kilátások

Az előrejelzés tekintetében nem sok újdonsággal rukkolt elő a cég, azonban a gyorsjelentést követő konferenciabeszélgetésen a vezetőség megosztott néhány részletet.

Továbbra is tartják azt az év elején kitűzött célt, hogy éves szinten átlagban 50 százalékkal növelik a termelést. A 2023-as évre vonatkozóan arra számít a cég, hogy 1,8 millió autót gyárt le az év során. Az elemzők ezzel szemben 1,83 millió legyártott autóval számolnak.

A cég likviditási helyzete stabil a termék roadmap, valamint a hosszú távú kapacitásbővítési tervek és az egyéb kiadások finanszírozásához. Cél, hogy a vállalat mérlege a bizonytalan gazdasági helyzet ellenére erős maradjon.

A cég arra számít, hogy miközben folytatja a gyártási és működési költségek csökkentését célzó innovációk megvalósítását, idővel a hardverrel kapcsolatos nyereségeket ki fogja egészíteni a szoftverhez kapcsolt profit.

A Cybertruck gyártása a tervek szerint még idén megkezdődik a texasi Gigafactoryban. Emellett halad a cég a következő generációs járműplatformja fejlesztésével.

Jobb, ha nagyszámú autót alacsonyabb marzs mellett adunk el, és a jövőben, amikor tökéletesítjük az önvezetést, betakarítjuk ezt a marzsot

- mondta Musk az elemzői konferencián, reagálva a marzsok beszűkölésére vonatkozó kérdésekre. Elmondta, hogy bár a gazdasági helyzet továbbra is bizonytalan, az EV-gyártó rendelésállománya meghaladja a termelést. Musk, aki korábban azt mondta, hogy idén 2 millió jármű kiszállítását szerette volna elérni, szerdán nem volt hajlandó ezt megerősíteni, de kitartott a vállalat hivatalos 1,8 millió autóról szóló célja mellett. Musk hozzátette, hogy a harmadik negyedévben várható a Cybertruck átadási eseménye.

Szintén érdekes megjegyzés volt Musk részéről, hogy a cég idén elérheti a teljes önvezetést, amelyen jelentős profitot generálhat, ezzel enyhítve a marzsokra nehezedő nyomást.

Habozom ezt kimondani, de azt hiszem, idén megcsináljuk

- mondta Musk. Nem mondhati, hogy az elemzők és a befektetők erre számítottak, hiszen lényegében mindenkit a marzsok beszűkülése érdekelt. Ezt egy olyan vízióval próbálta eloszlatni Musk, amelyet már évek óta ismételget, de idáig sosem sikerült határidőre teljesítenie. Nem csoda tehát, hogy az elemzői konferencia alatt begyorsult a részvények árfolyamának esése.

Esik az árfolyam

Voltak tehát negatív meglepetések a gyorsjelentésben, amit szemmel láthatóan a befektetők is lereagáltak, hiszen a Tesla árfolyama nagyot esett a gyorsjelentést követően, így a mai napon 6 százalékos mínuszban indíthatja majd a kereskedést.

Címlapkép: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images