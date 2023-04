Rohamléptekben növekszik a CATL, repülőgépekhez készülő akkumulátorról rántotta le a leplet

A Debrecenben is fejlesztő Contemporary Amperex Technology (CATL) 83 százalékos bevételnövekedésről számolt be az első negyedévből, amely felülmúlta a piaci várakozásokat. A jó eredmények elsősorban annak köszönhetők, hogy továbbra is növekvő kereslet mutatkozik az elektromos járművek iránt, de a csökkenő nyersanyagköltségek is kedvezően hatottak - írja a Bloomberg . Az eredmények mellett a cég a héten lerántotta a leplet egy új akkumulátortípusról, amely állítása szerint elektromos repülőkhöz is alkalmas lesz.