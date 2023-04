Nagy bejelentés a Mekitől, külön is lehet majd venni Big Mac szószt

A Chicken McNuggets-et rendelő vásárlók Big Mac szószt kapnak majd mártogatósnak, felár nélkül, közölte a vállalat. Az összes többi menüpont à la carte lesz. A mártogatóshoz a vásárlóknak a McDonald's applikációját kell használniuk a rendelésnél.

A gyorsétteremlánc egy hétfői tweetben már utalt a bejelentésre: "Most mondtak el egy titkot, légyszi ne írjatok üzenetet és ne kérdezzétek meg, mi az". A kiírást egy fotó kísérte, amelyen szósz dobozának csomagolása látszik. Ezt követte a tényleges bejelentés, amelyen már teljes egészében látszik a kék és ezüst színű csomagolás, ami egy visszautalás az eredeti Big Mac szendvicscsomagolásra.

my saucy secret is out, starting on 4/27 you can put Big Mac Sauce on everything pic.twitter.com/7mirxP8YKS