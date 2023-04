Nők a művészetről, művészet a nőkről – Jön a tavasz legszínesebb művészeti programsorozata, a VII. Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

A hazai műkereskedelem vezető hírportálja, a műtárgy.com május 18-20. között hetedszerre rendezi meg a tavasz legszínesebb művészeti, kulturális eseményét, az elmúlt évek során háromnapossá bővült Műtárgyak Éjszakája Fesztivált (MÉF). A rendkívül nagy népszerűségnek örvendő eseménysorozat 50 fővárosi helyszínnel és közel 100, izgalmasabbnál izgalmasabb programmal várja az érdeklődőket. A látogatók előtt szélesre tárják kapuikat múzeumok, galériák, műtermek, sőt még műhelyek is. Ahogyan azt már megszokhatták a résztvevők, a kiállítások és színvonalas szakmai előadások mellett értékbecslés, műterem- és műhelylátogatások, művészeti séták, workshopok és filmvetítés is gazdagítja a programválasztékot. A háromnapos fesztiválon garantáltan mindenki talál a kedvére való eseményt.

A Műtárgyak Éjszakája Fesztivál lehetőséget teremt a művészetkedvelő közönség, az alkotók és a műértők találkozására. Bepillantást enged a kulisszatitkokba, elérhető közelségbe hozza a mindennapok során általában üveg mögül szemlélt műtárgyak lenyűgözően sokszínű világát. A MÉF küldetése az is, hogy bemutassa, a műtárgy korántsem egyenlő a festménnyel, grafikával és a szoborral, a porcelán, a kerámia, az üveg, a fotográfia, az ékszer, a papírrégiség és a filatélia, sőt még a textil is hangsúlyos szerephez jut a kínálatban.

Középpontban: a nők

A korábbi évekhez hasonlóan most is van kiemelt témája a programsorozatnak. Idén ez nem más, mint a nők és a művészet kapcsolata, a mottó: Nők a művészetről, művészet a nőkről. Bár a művészetek története nem lenne ugyanaz a női alkotók és múzsák nélkül, kijelenthető, hogy még napjainkban is a kelleténél kevesebb szó esik róluk. Ezt orvosolandó, a 2023-as MÉF Adjunk nagyobb teret a nőknek a művészetben kampánnyal készül és számos érdekes, kapcsolódó programmal várja az érdeklődőket. Hogy néhányat említsünk: szó lesz a nőideál kommunizmus alatti változásairól a Memento Parkban, a szecesszió női oldaláról a Ráth György-villában, a női üvegművészek szerepéről és hatásáról, valamint a Herendi Porcelánmanufaktúra sikertörténetében tevékeny szerepet betöltő női alkotókról is. A Petőfi Irodalmi Múzeumban Női sorsok címmel tartanak tematikus tárlatvezetést, a Mária Magdolna-Torony sétája során pedig több évezredes női alakokkal találkozhatunk és élvezhetjük a fantasztikus panorámát. A nők és a művészet kapcsolatáról beszélgetünk a „Woman made” pop-up kiállításban is. Megismerkedhetünk a női feltalálókkal – gondolta volna például, hogy a körfűrész ötlete is egy hölgy fejéből pattant ki? A Magyar Nemzeti Galériában a vásznakon lévő legendás nőalakok, illetve a kiemelkedő jelentőségű kortárs festőművészek nyomába eredünk. Művészeti sétán találkozhatunk az Andrássy út nőalakjaival, a balatonfüredi Vaszary Galériában pedig kerekasztal beszélgetést hallhatunk Ladik Katalinnal.

Nők a vásznon, a Magyar Nemzeti Galéria tárlatvezetése. Forrás: www.mutargyakejszakaja.hu

Az idei Adjunk nagyobb teret a nőknek a művészetben kampánya a rendezvénynek azt az üzenetét hordozza, hogy hangsúlyozzuk a női szereplők jelenlétét és fontosságát a képző-, és iparművészetben. Ebből az okból valamennyi, a szervező által felkért előadó idén nő. A hashtag #adjunkteret használatával az Instagramon is kampányt indítunk.

Kitárják kapuikat a restaurátor-műhelyek és a műtermek

A fesztivál során olyan helyszínekre is beléphetünk, ahová különben nem lenne módunk, ilyenek a restaurátor-műhelyek és a műtermek. A kortárs kerámia és porcelán restaurálásának műhelytitkaira is fény derül a Vaja Porcelán Restaurátor Műhelyben. Felkeressük Zeus Salas venezuelai festőművész, Barakonyi Zsombor festőművész és Nemes Anna festőművész műtermét, továbbá a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesületet (FISE). Ellátogatunk Borkovics Péter üvegművész műtermébe és Fajó János egykori műteremházába is. Idén is megismerhetjük a festmények laborvizsgálati módszereit.

Mindent a kéznek! – Workshopok

A betonhímző, a Herendi porcelánrózsa-készítő és a Herendi porcelánfestő workshopon mi is művésznek érezhetjük magunkat. A MMKM Műszaki Tanulmánytárban a régi idők háztartásainak kihívásaival ismerkedünk meg, a workshop részeként pedig lábbal hajtós varrógéppel egy kisebb használati tárgyat is elkészítünk. A Vasarely Múzeumban stencilező gép segítségével alkothatunk domborműveket. Regős Anna textilművész a kreatív papír pliszírozás rejtelmeibe avat be bennünket. A METU Divat és Textil Tanszékén ipari hulladékból készítünk hordható bőrékszereket.

Tematikus séták

A tematikus séták sorát gazdagítja a már említett Nők az Andrássy úton program mellett az e-rolleres kortárs galériatúra, amely során kiemelkedő kortárs galériákat keresünk fel rolleren. Designelméleti szakemberrel eredünk a kortárs design nyomába a belvárosban, megismerjük a showroomok világát, találkozunk a tervezőkkel.

Szakmai előadások

A szakmai előadások során a könyv- és kéziratgyűjtés rejtelmei, Szendrey Júlia korabeli ékszerek, a kortárs magyar üvegművészet, Vaszary János festményeinek alapos műszeres vizsgálata, valamint a filmekben felbukkanó festmények is terítékre kerülnek. A Zsolnay gyár egyiptomi stílusú luxuskerámiáról hallhatunk műtárgybemutatóval egybekötött előadást a Ráth György-villában.

VIP programok

Idén először a VIP jeggyel rendelkezőknek exkluzív programokkal készülünk, ide tartozik többek között a látogatás Borkovics Péter műtermében, valamint Fajó János Műteremházában és Virág Anna kalaptervezőnél is, de az Operaház műtárgyait is górcső alá vesszük. A Szépművészeti Múzeum 150 éves grafikai restaurátor-műhelyébe és az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központba is ellátogatunk, utóbbiban jelenleg Munkácsy Mihály és Szinyei Merse Pál műveinek restaurálása zajlik egyebek mellett. A VIP helyszínek között megtalálható továbbá a Light Art Museum és a Ludwig Múzeum raktára is. A Vigadóban a női egyenjogúság első harcosainak tiszteletére tartunk naplementével egybekötött épülettörténeti sétát.

Raktárséta a Ludwig Múzeumban. Forrás: www.mutargyakejszakaja.hu

Tárlatvezetések

A Műtárgyak Éjszakája Fesztiválon önálló kiállításlátogatásra is lehetőség van, például az Óbudai Múzeumban, a Műcsarnokban és a balatonfüredi Vaszary Galériában, de izgalmas tárlatvezetéseken is részt vehetünk. A Molnár Ani Galériában Wolsky András és Albert Rubens festőművészek közös tárlatát tekinthetjük meg vezetéssel. A Nagyházi Contemporary-ben Ámmer Gergő önálló kiállításán a művész és Cséka György esztéta kalauzol. Az Einspach Fine Art & Photography-ban kurátori tárlatvezetéssel tekinthetjük meg Drozdik Orshi tárlatát. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban Gróf Vay Péter püspök életével és Japánban zajló műgyűjtésével ismerkedhetünk meg. A BTM Vármúzeumban a magyar Anjou-címeres selyemkárpit ásatásaiba, valamint a honfoglalás kori női viseletek világába kapunk betekintést. A Paulheim-Weninger villában élő falfestés, tárlatvezetés és kávékóstolás is lesz. A Klebelsberg Kultúrkúriában az 5. GlasSpring magyar kortárs üvegművészeti kiállításon vehetünk részt kurátori tárlatvezetésen. A Kieselbach Galériában az aukciós kiállításon tartanak szubjektív tárlatvezetést és alkotói tárlatvezetés lesz a MyMuseum Gallery-ben rendezett fotókiállításon. Magyar sikerek a világkiállításokon elnevezésű tematikus tárlatvezetést tart a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusa. Victor Vasarely és Denise René titokzatos kapcsolatáról és művészeti együttműködéséről is részleteket tudhatunk meg a Vasarely Múzeum tárlatvezetésén. A Fény forradalma című tárlaton világhírű magyar művészek fényművészeti alkotásait csodálhatjuk.

Érzékenyítő és fogyatékosság-barát programok

Idén is figyelmet fordítunk arra, hogy a fogyatékkal élők számára is tartalmas művészeti programokat biztosítsunk. Akadálymentesített tárlatvezetést tart a Magyar Nemzeti Galéria a legújabb 3D nyomtatással készült szobormásolatainak segítségével, ahol a tapintáson túl a közös eszmecserén van a főszerep. A Vasarely Múzeum látássérülteknek is ajánlott programján pedig Victor Vasarely műveit felfedezhetjük fel tapintással és egy workshop keretében. Autizmussal élők számára pedig tárlatvezetést és foglalkozást tart Koós Ágnes kurátor és Nov Mariann autizmusspecifikus művészetterapeuta az 5. GlasSpring magyar kortárs üvegművészeti kiállításon.

Az élménydús programok között található egy filmvetítés is a Bem Moziban, ahol az Exhibition: Leány gyöngy fülbevalóval és más kincsek Hollandiából c. dokumentumfilmet tekinthetjük meg.

A programokon való részvételhez jegyvásárlás és előzetes regisztráció szükséges. További információ az esemény honlapján érhető el: www.mutargyakejszakaja.hu

Szerző: műtárgy.com

Címlapkép: OMRRK, Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ. Forrás: www.mutargyakejszakaja.hu