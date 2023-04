Dübörgő gazdaság mellett is lehet kisebb a károsanyag-kibocsátás

Április 22-én, azaz ma van a Föld napja, Budapesten és az ország más területein is különböző programok, spoeresemények hívják fel mindenki figyelmét arra, hogy milyen fontos a környezetünk védelme, a globális felmelegedés visszaszorítása. A klímaváltozással kapcsolatban bár rengeteg cselekvési terület létezik, az egyik legfontosabb az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozása, és talán az ÜHG-kibocsátás az egyik legtöbbször emlegetett mutatószám is egyben. Az Eurostat adatai alapján megnéztük, hogy miként remekelt Magyarország az utóbbi években az üvegházhatású gázkibocsátást tekintve, illetve hogyan változtak az EU-s összértékek. Az jól látszik, hogy nem lehetetlen küldetés úgy fenntartani a GDP növekedését, hogy közben csökkenjen a károsanyag-kibocsátás - néhány országnak ugyanis már sikerült.

A klímaváltozással kapcsolatban az egyik legfontosabb cselekvési terület az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozása, ezért is van szó sokszor ezen mutató változásáról.

A KSH adatai alapján Magyarországon 2017 óta, a legfrissebb, 2020-as adatokig, csökkent a teljes kibocsátás. A különböző szektorok által kibocsátott összes ÜHG-mennyiség ugyan csak 2018-tól mutat csökkenést, 58 millió tonna CO2-ekvivalensről 54,55 millió tonnára csökkent, a háztartásoknál a 2017-es 24,3 millió tonna CO2-ekvivalens, évente folyamatosan csökkenve, 22 millió tonnára változott 2020-ban. A gazdaság 2020-as alacsonyabb kibocsátási értékeiben nagy szerepe volt a járványhelyzetnek, így sokkal érdekesebb, hogy 2021-ben, illetve az energiaválsággal jellemezhető 2022-es évben miként változtak az országok kibocsátásai.

Mi is az az ÜHG-kibocsátás?

Az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának indikátora hét üvegházhatású gáz (CO2 – szén-dioxid, CH4 – metán, N2O – dinitrogén-oxid, HFC – fluorozott szénhidrogén, PFC – perfluor-karbon, SF6 – kén-hexafluorid, NF3 – nitrogén-trifluorid) kibocsátását mutatja, CO2-egyenértékre átszámolva. A különböző légszennyező anyagoknak eltérő a környezetre és a klímára gyakorolt hatásuk. Azért, hogy ezeket össze lehessen hasonlítani, egyenértékben (ekvivalensben) fejezik ki a kibocsátásukat.

A gazdaság visszapattanásával, pattant a kibocsátás is

Az Eurostat legfrissebb adatai az EU egészére vonatkozóan 2022 harmadik negyedévéig mutatják meg a gazdaságok üvegházhatású gázkibocsátását, amely 854 millió tonna CO2-egyenérték volt abban a negyedévben.

Ez 2%-os növekedést jelent 2021 azonos negyedévéhez képest.

A csökkenő trend nagyon is szükségszerű lenne a 2030-as, és 2050-es klímacélok elérése érdekében, no meg az élhető jövő érdekében, ugyanakkor a GDP növekedése, így a termelés, a fogyasztás, a beruházások mind a kibocsátások növekedését is eredményezték a Covid utáni felpattanásnak megfelelően. Jó hír azonban, hogy valójában a 2019 harmadik negyedéve előtti időszakhoz képest az EU gazdaságának üvegházhatású gázkibocsátása 4%-kal csökkenni tudott (889 millió tonnáról 854 millió tonna CO2-egyenértékre).

2022 harmadik negyedévében a legtöbb üvegházhatású gázkibocsátásért felelős gazdasági ágazatok a feldolgozóipar (23%), villamosenergia- és gázellátás (21%), háztartások és mezőgazdaság (mindkettő 14%), és a szállítás és tárolás (13%) voltak.

ÜHG kibocsátás szektoronként és a GDP alakulása az EU területén. Forrás: Eurostat

A legtöbb uniós országban mind a GDP, mind a kibocsátás növekedett, de néhány országban még a GDP növekedése ellenére is sikerült csökkenteni a kibocsátást.

2022 harmadik negyedévében a 27 uniós tagállam közül 16-ban nőtt a kibocsátás 2021 azonos negyedévéhez képest, ami a Covid-19 világjárványból való kilábalást jelzi. Ugyanebben az időszakban Írország (+17%), Észtország és Málta (mindkettő +8%) kibocsátása nőtt a leginkább. A legnagyobb kibocsátáscsökkenést Litvániában (-6%), Szlovákiában és Hollandiában (mindkettő -5%) regisztrálták, noha ezekben az országokban is növekedett a GDP.

Magyarország a középmezőnyben, 1%-nál kisebb kibocsátás-növekedéssel zárta a 2022-es év harmadik negyedévét.

ÜHG kibocsátás növekedési aránya, illetve a GDP növekedés (2022 Q3) Forrás: Eurostat

Címlapkép: Getty Images