Komoly veszélyben a Microsoft gigaüzlete, szakad az Activision Blizzard árfolyama

Nagy visszhangot vert, amikor a Microsoft bejelentette, hogy 69 milliárd dollárért megvásárolja az Activision Blizzardot, hiszen a gaming iparban ilyen volumenű tranzakciót korábban nem igazán lehetett látni. Azóta viszont egymás után érkeztek a hírek arra vonatkozóan, hogy a világ különböző országainak versenyhatóságai vizsgálják az ügyletet, hiszen a Microsoft nagyon erős helyzetbe kerülhetne a játékpiacon.

Éppen ezt kifogsolja a brit CMA is, amely szerint a Microsoft pozíciója a felhőalapú játékpiacon túl erős lehet, ha az Activision játékai kizárólag a felhőalapú játékplatformján, az Xbox Game Passon lesznek elérhetőek.

Mi az a cloud gaming?



A felhőalapú játék, vagy cloud gaming egyelőre egy kialakulóban lévő szegmense a játékiparnak. A lényege, hogy a Netflixhez hasonlóan "streameljük" az adott játékot egy központi szerverről, de nem kell nálunk lennie megfelelő hardware-nek (csak nagyon erős internetnek). Jelenleg nem ez a megoldás az elterjedt a piacon, de a Microsoft nagyban fogad rá, hogy ebbe az irányba fog tovább fejlődni az iparág.

A Microsoft erős pozícióval rendelkezik a felhőalapú játékszolgáltatások terén, és a CMA rendelkezésére álló adatok azt mutatták, hogy a Microsoft üzletileg előnyösnek találná, ha az Activision játékai kizárólag a saját felhőalapú játékszolgáltatásában lennének elérhetőek

- áll a CMA sajtóközleményében.

Ugyan a Microsoft felajánlott bizonyos korrekciós intézkedéseket, a szabályozó hatóság ezeket elutasította.

A technológiai cég közölte, hogy fellebbez a döntés ellen.

A Sony és más versenytársak is aggodalmuknak adtak hangot a felvásárlással kapcsolatban, különösen a Call of Duty franchise-t illetően. Részmegoldásnak a Microsoft felajánlotta, hogy hajlandó megállapodást aláírni arról, hogy a Call of Duty még 10 évig biztosan megjelenik a többi platformon, de ez sem nyugtatta meg a konkurenciát.

Az ügyletet egyébként az EU és az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság továbbra is vizsgálja.

A mai hír hatására jelentős mínuszba került az Activision Blizzard árfolyama, így 10 százalékos eséssel indíthatja majd a napot 77,6 dollár közelében. A Microsoft jegyzése eközben továbbra is masszív emelkedést mutat a nyitás előtt - köszönhetően az erős gyorsjelentésnek -, így 8,3 százalékos pluszban nyithat.

Címlapkép: Hakan Nural/Anadolu Agency via Getty Images