Eljött az AI a munkahelyekért: leépítéseket jelentett be az egyik népszerű felhőszolgáltató

Drew Houston, a Dropbox vezérigazgatója a blogbejegyzésben elmondta, hogy a vállalat lassuló növekedéssel számol, ami részben az üzletág érésének köszönhető, de a lassuló gazdaság is közrejátszott a döntésben, hiszen az ügyfelek ilyenkor szorosabbra húzzák a nadrágszíjat.

Houston emellett arról is írt, hogy a piaci verseny egyre inkább a mesterséges intelligencia-fejlesztések körül erősödik, és erre Dropboxnak is reagálnia kellett. Bár régóta fejlesztenek a területen, most még több új termékre lesz szükségük, amelyekhez teljesen más képességekkel rendelkező munkavállalókat fognak alkalmazni.

Címlapkép forrása: Getty Images