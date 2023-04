Fontos jelzés jött a franciáktól a Paks II. projektnek

Támogatja a francia energiaügyi tárca a francia cégek részvételét a Paks II. projektben, amelyben az orosz Roszatom is részt vesz, hiszen a nukleáris energia nem esik oroszellenes uniós szankciók alá – gyakorlatilag ez derült ki egy friss francia lapértesülés és egy miniszteri interjú alapján.

Előbb csütörtökön a Le Monde írt arról Agnes Pannier-Runacher francia energetikai miniszter környezetéből származó információra hivatkozva, hogy a tárca lényegében támogatja a francia cégek részvételét a Paks II. projektben, amelyben az orosz Roszatom is részt vesz.

Aztán pénteken a Radio J francia rádióinterjúban maga a miniszter nyilatkozott úgy az Interfax tudósítása szerint, hogy mivel a nukleáris ágazat nem esik az oroszellenes szankciók hatálya alá, ezért az ebben való együttműködése a francia cégeknek engedélyezett.

Mindez azért fontos, mert ahogy a lap is felidézte: Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter egy március közepi flamanville-i látogatása kapcsán azt mondta: a francia Framatome szerepe nőhet Paks II. projektben, miután a német exporthatóság egyelőre nem adta ki a német Siemens Energynek az irányítástechnika leszállításával kapcsolatos engedélyt. Most tehát a francia illetékes tárca felől jött a hivatalos jelzés arra, hogy ezt a megoldást, a francia cégek szerepének növekedését engedik az orosz cég részvétele mellett is.

Címlapkép forrása: Portfolio