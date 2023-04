Kimondta Hernádi Zsolt: három éven belül képes leválni a MOL az orosz olajról

A MOL azzal számol, hogy 2025 végére, 2026 elejére képes lesz leválni az orosz urali típusú nyersolajról, pontosabban akkortájt már saját maga tudja eldönteni, hogy mikor, mennyi és milyen típusú olajat szerez be – jelezte pénteken a Reutersnek adott interjúban Hernádi Zsolt. A MOL elnök-vezérigazgatója elismerte azokat a vitákat, amelyek az ukrán és horvát kőolaj-tranzit körül vannak, hiszen igen jelentős tranzitdíj emelésről lenne szó a háttérben és a potenciális megoldásokról is beszélt. Emellett azt is felvázolta, hogy szeretnék a 150 forintos alap osztalékot hosszabb távon is fenntartani.