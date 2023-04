Most érdemes figyelni, újra van fantázia a Wizz Airben!

A Covid-sokk, és a háború következtében nem mindennapi kihívásokkal kellett szembe néznie a légitársaságoknak az elmúlt 3 évben, és jelenleg is igencsak megosztóan vélekednek az elemzők a szektor kilátásaival kapcsolatban. Ennek ellenére azonban a technikai kép igencsak ígéretesnek mutatkozik a Wizz Air esetében, az elmúlt hónapok oldalázását követően pedig hamarosan megtörténhet a kitörés, ami további teret nyithat meg az emelkedés előtt, ezért megnéztük, hogy melyek lehetnek azok a fontos szintek, amelyekre érdemes figyelniük a befektetőknek.

A tavaly októberi 13 fontos mélypontot, a tavaly decemberi 19 fontos mélyponttal, valamint a márciusi 23 a májusi 26 fontos mélypontokat összekötve megállapítható, hogy egy emelkedő trendben haladnak a Wizzair részvényei, az emelkedés során pedig tavaly október óta már több mint kétszeresére emelkedett a vállalat részvényeinek árfolyama.

Idén év eleje óta azonban a 26 és 30 fontos sávban csapkod az árfolyam, és ugyan a márciusi esés során rövid ideig fennállt a veszélye, hogy törhet az emelkedő trend, az utóbbi hetekben mégis úgy tűnik, hogy újra a vevők kerülhetnek fölénybe, és hamarosan kitörhet az árfolyam.

A kitöréshez a 31 fontos szintet lesz érdemes figyelnie a befektetőknek, ami egybeesik a tavaly áprilisi, és a januári lokális csúcsokkal is.

Sikeres kitörést követően hetes idősíkon nézve pedig az alábbi grafikonon pirossal jelölt 200-as mozgóátlagig, egészen 36 fontig emelkedhet az árfolyam, ami a Covid-sokkot követő emelkedés visszatesztjénél, 2020 októberében, valamint 2021 novemberében is megfelelő támasznak bizonyult, így tehát egy, a befektetők által is fontosnak tartott szintről beszélünk. Emellett pedig ezen szinten helyezkedik el egy rés is, amely még az orosz-ukrán háború kitörését követő tőzsdei eladási hullám során keletkezett a grafikonban.

Az említett 36 fontos szint mintegy 23 százalékkal van magasabban a jelenlegi szintekhez képest.



És ha nem jön össze a kitörés?

Ugyan összességében nagyobb esély mutatkozik egy felfelé kitörésre a jelenlegi technikai kép alapján, azonban amennyiben mégsem jön össze a várt kitörés, úgy könnyen ki is eshet az árfolyam az emelkedő trendből, melyet követően be is gyorsulhat az esés.

Ebben az esetben a tavaly novemberi és decemberi 25 fontos lokális csúcsok közelében kereshetnek kapaszkodót a befektetők, ha pedig tovább szakadna az árfolyam, úgy a 23 fontos szinten, az alábbi grafikonon piros színnel jelölt 200 napos mozgóátlag szolgálhat támaszként.

Ami pedig a kilátásokat illeti, két héttel ezelőtt a Wizz Air június 8-án megjelenő 2023-as pénzügyi jelentését megelőzően finomhangolták modelljüket a Concorde elemzői, akik továbbra is meglehetősen pesszimisták a vállalat részvényeivel kapcsolatban, hiszen annak ellenére, hogy 20,5-ről 20,6 fontra emelték a célárat, továbbra is eladásra ajánlják a részvényt.

A Concorde elemzésének közzétételekor a 26,7 fontos szinten állt az árfolyam, így tehát az elemzők célára mintegy 23 százalékkal marad el az akkori árfolyamszintektől, és 30-cal a mostani 29,2 fontos szinttől.

Indoklásuk szerint az előfoglalások alapján brutálisnak ígérkező nyári időszak, valamint az emelkedő jegyárak miatt kialakult túlzásba vitt lelkesedés előbb-utóbb eloszolhat a befektetők körében, miközben a légiipari részvények számára szezonálisan gyenge áprilistól szeptemberig tartó időszakba érkeztünk.

Címlapkép: Shutterstock