Íme a legbiztonságosabb országok, ha nőként egyedül utazol

Egyre több nő vállalkozik arra, hogy egyedül vágjon neki a nagyvilágnak, a statisztikák szerint az utóbbi években növekszik a magányosan utazgató nők száma. Bár látszik a fejlődés, azonban a biztonság és a nemi egyenlőség tekintetében még mindig akadnak jobb és rosszabb helyek a világban. A BBC különböző indexek és mutatószámok alapján válogatott ki országokat, ahol viszonylag biztonságban érezhetik magukat a szólóban utazó nők is, ezek közül mutatunk be néhányat, a legizgalmasabb látnivalóikkal.

Egyre népszerűbbek a szólóutazások, különösen a nők körében látszik felívelő trend. Egy norvég hajótársaság kutatása szerint már minden harmadik utazó egyedül utazik, és különösen az idősebb nők körében növekszik az arányuk, míg a covid előtt az egyedül utazók mindössze 4 százalékát adták a 65 év feletti nők, addig 2022-ben már 18 százalékot tettek ki.

Akadnak biztonságosabb és veszélyesebb országok a szólóban utazó nőknek, a világ egyes részein ráadásul diszkrimináció is fenyegetheti őket. A BBC Travel cikkében azokat a helyeket kereste, amelyek az élen járnak a nők biztonsága és egyenlősége terén, ehhez a Georgetown Egyetem „Women’s Peace And Security” indexét, a Világgazdasági Fórum globális gender gap-tanulmányát és az Institute for Economics and Peace indexét használta.

Szlovénia

Az elmúlt években látott javulásnak köszönhetően Közép-Kelet-Európában Szlovénia áll a mutatók alapján az élen, az index szerint a nők 85 százaléka érzi magát biztonságban az országban. A BBC megszólaltatott olyan hölgyet, aki egyedül járta az országot, és pozitívumként említette, hogy nem volt gond a navigációval és nyelvi akadályokkal sem szembesült, az országon belüli tömegközlekedés pedig kiterjedt és megbízható. Szlovénia a természeti szépségei miatt kedvelt a túrázók körében és az extrémebb vízisportokat űzők is találhatnak maguknak kihívást az Isonzó folyón. A tengerpartok rajongói sem csalódnak Szlovéniában, bár mindössze 50 kilométernyi hosszú tengerpartjával eltörpül a szomszédos Olaszország és Horvátország mellett.

Norvégia

A skandináv ország régóta élenjár a nemi egyenlőség tekintetében a világon és folyamatosan bekerül a top 10 ország közé a legboldogabb országok listáján. A Norvégiába utazó természetkedvelők számára szinte kötelező a fjordok és az izgalmas sziklaformációk, mint a Trolltunga megtekintése. Izgalmas program a sarki fény vadászat kutyaszános, vagy hótalpas túrával, de a Tripadvisor Vikinghajó múzeumot is ajánl a top látványosságok között.

Egyesült Arab Emirátusok

A Közel-Keletre vágyók számára az Egyesült Arab Emirátusok áll az élen az egyenlőségi indexek alapján a régióban, és a biztonság tekintetében is jó helyezést ért el, a 15 évesnél idősebb nők 98,5 százaléka érzi magát biztonságban, ha éjszaka egyedül sétál a városban, vagy a lakhelye környékén. Egy utasbiztosítási társaság különösen Dubajt emelte ki a biztonságosság tekintetében az egyedül utazó nők számára. A város egyik kiemelkedő látnivalója a Burj Khalifa, a világ jelenleg legmagasabb épülete.

Japán

A Global Peace Index a világ 10 legbiztonságosabb országa közé sorolja Japánt, mivel alacsony az erőszakos bűncselekmények száma és az egyedül utazó nőknek extra biztonságérzetet nyújthat, hogy vannak csak a nők számára fenntartott szálláshelyek és metrókocsik is. A turisták számára Japán számos látványosságot rejt, a hegyek szerelmesei megmászhatják a szigetország legmagasabb hegyét, a közel 3800 méter magas Fudzsit. A látványosságok közül az Atombomba-dóm és a Hiroshima emlékmúzeum a történelem egy darabját rejti, a jellegzetes japán buddhista templomok és kertek pedig a nyugalom szigeteit jelenthetik az utazóknak.

