Újabb cégnek lett elege a ChatGPT-ből: betiltják a chatbotot

A dél-koreai vállalat hétfőn értesítette egyik legnagyobb részlegének munkatársait az új irányelvről. A vállalat amiatt aggódik, hogy a mesterséges intelligencia platformoknak, köztük a Google Bardnak és a Bingnek továbbított adatokat külső szervereken tárolják, ami megnehezíti azok visszakeresését és törlését, és a dokumentum szerint végül felhasználók birtokába kerülhetnek.

A vállalat a múlt hónapban felmérést végzett az AI-eszközök belső használatáról, és azt mondta, hogy a válaszadók 65 százaléka szerint az ilyen szolgáltatások biztonsági kockázatot jelentenek. A feljegyzés szerint korábban áprilisban a Samsung mérnökei véletlenül belső forráskódot szivárogtattak ki, miután feltöltötték azt a ChatGPT-re.

A Samsung előtt jó néhány vállalat vezetett már be korlátozásokat a ChatGPT-re. Februárban, alig néhány hónappal azután, hogy az OpenAI chatbot-szolgáltatása megjelent az interneten, néhány Wall Street-i bank, köztük a JPMorgan, a Bank of America és a Citigroup betiltotta vagy korlátozta a használatát. Olaszország is megtiltotta a ChatGPT használatát adatvédelmi aggályok miatt, bár a napokban feloldotta a korlátozást.

Címlapkép forrása: Getty Images