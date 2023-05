A sor végén kullog Magyarország a digitalizáció terén

Magyarország az utolsók között van, ha a digitalizációs lépéseket nézzük, miközben az online ügyintézés egyre nagyobb szerepet kap a banki szolgáltatások területén is. A Portfolio Digital Transformation 2023 konferenciájának 3. szekciójából az is kiderült, hogy milyen szerepet töltenek be az egyetemek a digitalizációban, illetve miként lehet a folyamatbányászatot felhasználni az informatikai rendszerek fejlesztésére.

Czimbalmos Levente szerint a stagnálás egy észrevehetetlen visszaesés, mivel ameddig mi nem fejlődünk, a környezetünk rohamosan változik. Az Európai Unióban használatos DESI index megmutatja, hogy az egyes országokban milyen arányban zajlott le a digitális transzformáció, az EU átlaga ebben 34,6%, hazánké pedig 20,4%. A vállalatirányitási rendszerek elterjedésében Magyarország már egy kicsivel jobb képet mutat, 2022-ben ugyanis 7 százalékponttal 21%-ra tudta feltornázni magát, de a vállalatok social media használatának tekintetében hátulról a negyedik helyen kullogunk. Saját kutatásuk szerint a cégek többsége igen jelentősnek tartja a digitalizációt, 97%-a pedig nyitott az informatikai fejlesztésre, 88% pedig saját forrást is bevonna egy ilyen beruházásba. 10-ből 8 cég külső forrást is bevonna, ha lenne rá pályázat, azonban egy korábbi pályázat keretében a cégek körülbelül fele nem hívta le a nekik járó pénzeket.

Magyarország is vegyes képet mutat: Bács-Kiskun megyében adták be a legtöbb pályázatot, a pályázatnak egyharmadát a kereskedelmi szektor szerezte meg. Legtöbben a CRM, kontrolling, illetve beszerzés és logisztikához kapcsolódó szoftvereket keresték. A szakértő úgy látja, hogy minden évszázadban csak egyszer adódik olyan lehetőség, amikor egy ország ki tud emelkedni a többi közül, most a digitalizációs fejlesztés ehhez is hozzásegíthet.

Bek-Balla László előadásában a bankszektor digitalizációs lépéseiről beszélt. A szakértő meglátása szerint a digitalizációs átállás kiemelkedő jelentőségű lesz mind a pénzügyi szektor, mind pedig az egész ország számára. A pénzügyi szektor digitalizációja onnan indult, hogy a korábban személyes megjelenést igénylő ügyleteket (például utalás) segítség nélkül, távolról is meg tudjuk tenni, ez ma már minden szolgáltatónál elérhető. A második szint megugrása azonban már nem mindenkinek sikerült: ez a különböző termékek online térben történő értékesítése. A digitalizáció útján a következő lépés az, hogy az ügyfelekről betáplált adatok alapján személyes, automatikus tanácsot tudjon nyújtani a bank rendszere, a legutolsó szinten pedig már teljesen érvényesül a bankolás digitális szerepe.

A chatbotok bevezetésével az Erste az első szintet meglépte: a robotok jelentősen megkönnyíti a bankárok munkáját, egyre nagyobb arányban használják az ügyfelek ezt a digitális szolgáltatást, míg a telefonhívások száma csökken. A termékértékesítés tekintetében is egyre nagyobb teret nyer a digitalizáció: míg 2017-ben az értékesítések 10%-a zajlott a digitális térben, ez 2022-re 30%-ra nőtt, 2026-ra pedig akár a 60%-ot is elérheti. A harmadik szinten a mobilalkalmazásban történő adatszolgáltatással, tanácsokkal kívánják elérni, a negyediket pedig automatizált, de mégis személyes videoüzenetekkel, erre egy példát is láthattunk.

A harmadik előadás keretében először Dr. Solymár Károly Balázs beszélt a felsőoktatás digitalizációban betöltött szerepéről. 2017-ben a kormány és Győr között egy olyan megállapodás született, melynek keretében létrehozták a Széchenyi István Egyetem bázisán található Digitális Fejlesztési központot, majd 2019-ben az intézményt kijelölték egy 5G kiválósági központ létrehozására, amely később a drónokhoz kapcsolódó tudományokkal is kiegészült. A program gerince a kétirányú tudás és a technológiai transzfer: a fejlesztési ötletek az iparból származnak, és valódi kihívásokra adnak választ a kutatások segítségével, ezeket a termékeket pedig később értékesíteni is lehet.

Dr. Dőry Tibor szerint az egyetemek fel vannak készülve arra, hogy együttműködjenek a vállalkozásokkal a digitalizáció területén. Az egyetemi tisztviselőknek ebben nem rendészeti, hanem támogató, segítő szerepet kell betölteniük. A modelljükben a kutatók adják a tudást a termékhez, a cégek pedig ezt a tudást hasznosítják.

A negyedik előadás során Lengyel Csaba a folyamatbányászat szerepéről a hatékonyságnövelésben és a digitális UX javításában. Egy felmérés szerint az ügyfélkapcsolatok esetében jelentősen nő a digitalizáció, a fiatalok körében értelemszerűen nagy az arány. Az ügyfélelvárások folyamatosan nőnek: 83 százalékuk azt várják el, hogy a vállalat a bonyolult problémáikat is egyből megoldja, ezzel szemben 53% szerint az ügyfélfolyamatok túl töredezettek ahhoz, hogy ez megtörténjen. Az ügyvezető egy személyes ügyfélélményt is elmesélt a digitalizációval kapcsolatban, ebben több lépésen is át kellett verekednie magát, hogy egy utazáshoz céges számlát kapjon. Ebből a tapasztalatból kiindulva is fontos, hogy egy cég informatikai rendszerei folyamatosan fejlődjenek, hiszen az ügyfélelvárások is folyamatosan nőnek.

Egy vállalatnak az ügyfelekkel való kapcsolattartás során nem egy egyszerű problémát kell megoldania, így a folyamat sem lesz az. Így jön képbe a folyamatbányász szoftver: a rendszer valós idejű adatokat szolgáltat különböző rendszerekből, átvilágítja és folyamatosan monitorozza a folyamatokat, majd automatikusan javítja a hatékonyságot és az informatikai struktúrát is, ezzel pedig fejleszti a vállalat kapcsolattartási rendszereit is, ami végeredményben az ügyfélélményt javítja.

Fotók: Kaiser Ákos/Portfolio