"Le kell hozni a felhőt a földre" - Még mindig sok a kiaknázatlan lehetőség a cloud technológiákban

A Portfolio Digital Transformation 2023 konferenciájának III./A szekciójában a vállalatok felhőmigrációja kapta a főszerepet, de szó esett a blokklánc lehetőségeiről is. A panelbeszélgetés során a vállalatok felhőmigrációját érintő kihívásokról és a felhőszolgáltatások nyújtotta versenyelőnyökről Pataki Tünde, az Invitech ICT Services Kft. stratégiai és kiemelt ügyfelekért felelős vezetője; Balogh Péter, a Google Cloud területi vezetője; Bodnár Béla, a Shiwaforce vezérigazgatója és Buday Bence, a Wallis Asset Management transzformációs igazgatója beszélgettek.

Érett technológia a felhő, de nem sikerült mindenkinek felzárkózni

Mádi Gábor, a Shiwa Force CIO-ja a felhőtechnológia múltját, jelenét és jövőjét mutatta be a közönségnek. A felhő már egy régi technológia, és jelentős hatással van a mindennapi életünkre. Három nagy játékos, a Google, a Microsoft és az Amazon termékei versenyeznek egymással, de korábban a hype-ciklus elején még sokkal több szereplő volt jelen. Még mindig az Amazon áll az élen, de már nem olyan behozhatatlan az előnye.

Számos érv szólhat a felhő mellett: például a belső kompetencia hiánya, a gyorsan változó környezet, és skálázhatósági kérdések. Az eurostat felmérése szerint 2021-ben az EU vállalatainak csak a 42 százaléka használt felhőt. Magyarország le van maradva, mindössze 2 ország, Románia és Bulgária áll mögöttünk. Ma még technológiai platformként tekintünk a felhőre, de a jövőben ez az üzletmenet kulcsfontosságú kérdése lesz. A felhőbeköltözés nem egyszerű, sok tervezést, szabályozási megfelelést, és infrastrukturális előkészítést igényel.

Pataki Tünde szerint a magyarországi statisztikákat leronthatja az, hogy a külföldi cégek nem itthon kötik meg a szerződéseket a felhőszolgáltatások igénybevételére. A lemaradásban azonban szerepet játszhat, hogy az informatikai vezetők nem elég felkészültek, ellenállnak a változásnak. Balogh Péter szerint az európai piac kisebb, de nem kell lebecsülni, bőven van még tér a növekedésre. Azt a határmezsgyét azonban nehéz megtalálni, hogy mekkorát érdemes lépni egy felhőmigráció során. A felhőszolgáltató akár három lépéssel is az ügyfelek előtt járhat technológiai kérdésekben, így érdemes rájuk hallgatni.

Buday Bence szerint megtévesztő összevetni a digitális bennszülött cégeket és a régi, akár örökletes rendszerekkel bíró vállalatokat a felhőmigráció szempontjából. Meglévő rendszereket ugyanis nem egyszerű lebontani és összekötni a felhős kapacitásokkal. Ezzel szemben a cloud native vállalatok már könnyebben mozognak ezekben a rendszerekben.

Pataki szerint a nagyvállalatok felhőmigrációjánál sok múlik a digitális érettségen, nem mindegy ugyanis, hogy mit „kattintgatnak” össze a vállalatok. A szakember elmondta, hogy az ügyfelek 80 százaléka rendelkezik hozzáértő IT-személyzettel, a maradéknak segíteniük kell. Buday szerint a kínálat már elég diverz, speciálisabb folyamatokra is van már megoldás, de még nem látja a piacon azt a tudatosságot, amely lehetővé teszi a cégek számára, hogy megfelelően össze tudják válogatni a szükséges felhőeszközöket.

Bodnár Béla szerint sokan beleesnek abba a hibába, hogy van egy on premise rendszerük, amelyet egy az egyben le akarnak képezni a felhőben. Buday szerint a felhő nem feltétlenül azért jó, mert olcsóbb és rugalmasabb, hanem azért, mert adott esetben az szolgálja legjobban a stratégiai célokat. Balogh Péter szerint az ügyfél akkor dönt rosszul, ha kizárólag egy felhőszolgáltatót alkalmaz. Az eszközök ára folyamatosan változik, és nagyon kell figyelni arra, hogy levegőárazást vagy fix árazást akarunk-e. A szolgáltatóknak mindig kell adniuk alternatívát, az ügyfélnek szabadon kell tudnia előrelépni. Bodnár szerint mindig szükség van egy kilépési csatornára, mindig tudni kell, hogy krízishelyzetben hova meneküljünk.

Balogh Péter elmondta, hogy eleinte mindenki megijedt az MNB ajánlásaitól, ma már sokat javult a helyzet. Úgy gondolja, hogy a szabályozási megfelelőségnek külön csapatokat kell létrehozni, és stratégiát kell hozzá alkotni. Bodnár szerint a szolgáltatók fel vannak készülve a szabályozásokra, a nagy európai szolgáltató meglétét inkább geopolitikai kérdésnek tekinti.

Hol tart a blokklánc?

Czeglédi Tamás, a Blockchaineum érdekképviseleti platform vezetője szerint még bőven van tennivaló annak érdekében, hogy széles körben is megértessük, mire is jó a blokklánc. A technológia már több hype-cikluson is túl van, sokan már temették is. A különböző felhasználási esetek által kirajzolt mintázatok azonban megmutatják, hogy van még lehetőség a blokkláncban. A következő nagy hype, amit láthatunk az a CBDC, vagyis a központi bankok által kibocsátott digitális jegybankpénz. A blokklánc olyan, mintha egy globális fénymásolót tudnánk üzemeltetni, amely képet készít és elküldi az összes szereplőnek. Ezáltal bármilyen folyamatot tudnunk követni, egy csalhatatlan üzleti adatbázist lehet létrehozni, amelyek megbízható automatizáláshoz vezetnek.

Czeglédi Tamás Forrás: Stiller Ákos

Fotó: Stiller Ákos