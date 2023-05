Megszólaltak a cégvezérek: aki nem digitalizál, alulmarad a piacon

Gonda Gábor (Magyar Telekom) szerint nagyon fontos, hogy a vállalkozások kitalálják a saját üzleti modelljüket, a digitális stratégiát alapvetően ehhez kell igazítani. A legnagyobb probléma ma ott van, hogy a legtöbb cég azt sem találta ki, hogy mit akar csinálni a következő néhány évben. A Covidnak az egyik pozitív hozománya az volt, hogy döntésre kényszerítette legtöbb vállalatot.

A szakértő szerint az életünk egyre nagyobb részét a digitális világban éljük, így a vállalkozásoknak is megkerülhetetlen dolog lesz a kiberbiztonságba való befektetés. Nincs választási lehetőség: nem lesz olyan szcenárió, hogy valaki kizárólag az analóg világban maradjon. A biztonságba való befektetést úgy lehet számszerűsíteni, ha megnézzük, hogy egy napi 2 milliárd dollárt termelő vállalat mennyi költséget szenved el, ha egy napig leáll a termelés, és megéri-e, ha a lehetséges kieső bevételt inkább a védelemre költi.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatban elmondta, hogy az AI nem fog mindenre megoldást találni, mindenkinek a saját üzleti modelljébe kell integrálni azt. A ChatGPT megjelenése azért keltett ekkora figyelmet, mert mindenkinek tudott közvetlen hozzáférést adott a mesterséges intelligenciához. Az AI használható sok mindenre, de ameddig valaki nem tudja, hogy mit akar tenni és miért, addig csak „zavart fog kelteni a saját üzletében”.

Kuhárszki András (OTP) a vállalkozások digitalizációjával kapcsolatban elmondta, hogy a Covid rávilágított arra, hogy ki az, aki „jól halad a korral”, és ki az, aki nem. Az OTP-nél 2019-ben vezényeltek le egy digitális átállást, a piacon a legtöbb szereplőnek előbb utóbb végig kell gondolnia azt, hogy a saját jelenlegi működése megtérülő-e. A legtöbb iparágban igaz az, hogy a tevékenység digitális tartalma évről-évre nő, és annak folyamatosan hatása van a vállalat saját tevékenységére is.

Az OTP ügyvezető igazgatója szerint a biztonság valós probléma, nem szabad elhanyagolni, ezt mutatja az is, hogy az online térben történik az egyik legtöbb bűncselekmény. Az IT beruházások mindig megtérülnek, jelentős előnyöket lehet elérni a kiberbiztonság növelésével. Kuhárszki András azt is elmondta, hogy az is fontos, hogy egy cég saját fejlesztéssel is foglalkozzon, de az is, hogy kész termékeket vegyen le a polcról, ha éppen az bizonyul jobb döntésnek. Az öntanuló algoritmusokkal megfelelően kell bánni, enélkül nem lesz egy vállalat versenyképes. Az IT-fejlesztések a fajlagos költségeket csökkenteni fogják, azaz hosszútávon meg fognak térülni az ilyen beruházások.

Dr. Spaller Endre (KIFÜ) először a koronavírus hatásairól beszélt, ennek elsődleges következménye a kultúra változása a személyes irodai jelenlét kapcsán. Nem azt kell nézni, hogy drága-e a digitalizáció, hanem azt, hogy a csőd lényegesen többe kerül. Az adat a 21. század olaja, az a vállalkozás, amelyik nem nyújt adatot, alulmarad a versenyben, tehát fontos, hogy ezt az adatot „kibányásszuk”. A digitalizáció az iskoláknál is fontos lesz, a jövőben az az erősebb intézmény, amelyik jobban teljesít az informatika területén.

A szakértő szerint a belső fejlesztés nem kerülhető meg, egy vezető nem teheti meg, hogy a cége alapvető biztonsági technológiáról ne tudjon semmit, ezért ezeket nem érdemes külső partnertől megvásárolni. Aki csak leveszi a polcról a terméket, de nem érti annak működését, az valójában nem is lépett előre a digitalizáció területén. Kockázat mindig lesz, támadást bárki, bármikor indíthat, ezért olyan magasra kell emelni a biztonsági szintünket, hogy „inkább a szomszédot támadják meg”.

Szabó Péter (Microsoft Magyarország) kiemelte, hogy sok magyar vállalatnál az alapvető dolgok nincsenek rendben, ilyen például a kibervédelem területe is. Az IT-ra az exponenciális gyorsulás a jellemző, viszont a biztonság terén ebben alulmaradnak a cégek. A digitalizációhoz köthető beruházások mindig megtérülnek, így a vállalatoknak nem érdemes ezen gondolkodni.

A Microsoft ügyvezetője szerint az az egyik legfontosabb, hogy a globális problémákra globális megoldásokat találjunk. Támadások mindenkit érintenek, ha valaki nincs rájuk felkészülve, akkor az ilyen bűncselekmények hamar rést találnak a pajzson, és bejutnak a vállalatok informatikai rendszerébe.

A legfontosabb előrelépés a mesterséges intelligenciával kapcsolatban az, hogy a legalapvetőbb, egyszerű dolgokat fogja helyettesíteni, például e-mailek megírásában, ezzel pedig sok időt meg tud spórolni. Az AI a napi életet fel fogja gyorsítani, nagy önuralomra lesz szükség, hogy a felszabaduló időt ne munkával töltsük el.

Takács István (Bonafarm) elmondta, hogy az élelmiszeripar nem a digitalizáció zászlóshajója, ez nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon így van. Ennek az egyik oka az, hogy az élelmiszeripar évek óta forráshiánnyal küzd, másrészt a magyar élelmiszeripar egyik legnagyobb problémája az export hiánya, ehhez versenyképesség kellene, amihez pedig elengedhetetlen a digitalizáció. A Bonafarm vezetője szerint az informatikai beruházásoknál elsősorban a megtérülés a fontos, ezért nem különbözik a másra irányuló fejlesztésektől.

