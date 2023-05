Hátborzongató, amit ez az eszköz művel: a kutatók agyi jelekből rekonstruálták, mit lát egy egér

A tudományos áttörés természetesen nem azt jelenti, hogy ezentúl bárki szabadon olvashat a gondolatainkban. Csupán arról van szó, hogy közelebb kerültünk az agy vizuális és egyéb ingerekre adott reakcióinak megértéséhez – írja a Gizmodo.

Az agyban zajló elektromos aktivitás rögzítése és dekódolása nem új kutatási terület. 2011-ben a Berkeley Egyetem tudósai felfedték, hogy képesek voltak egy olyan videót létrehozni, amely kísértetiesen hasonlított azokhoz a filmtrailerekhez, amelyeket az MRI-készülékbe helyezett alanyok néztek. 2013-ban a hollandiai Radboud University Nijmegen kutatói bejelentették, hogy

képesek voltak meghatározni agyi aktivitás alapján, hogy a tesztalanyok az ábécé melyik betűjét nézik.

A svájci EFPL kutatása emberek helyett egerekre összpontosított. Az egereknek egy 1960-as évekből származó fekete-fehér filmrészletet mutattak, amelyben egy férfi egy autóhoz fut, majd kinyitja annak csomagtartóját. Miközben az egerek a klipet nézték, a tudósok kétféle módszerrel mérték és rögzítették az agyi aktivitásukat, méghozzá úgy, hogy szondákat helyeztek az állatok látókérgéhez, így figyelve az agytevékenységet. Az egereket ráadásul genetikailag is módosították úgy, hogy a neuronok zölden világítsanak az agyukban, amikor információt továbbítanak. Ezeket az adatokat aztán egy új, CEBRA nevű gépi tanulási algoritmus betanítására használták.

Ezt követően egy új egér agyi jeleit is rögzítették, amely először látta a fekete-fehér filmklipeket. A CEBRA algoritmus képes volt helyesen azonosítani azokat a képkockákat, amelyeket az egér is látott. Mivel a CEBRA-t szintén ezen a klipen képezték ki, képes volt olyan képkockákat is generálni, amelyek majdnem tökéletesen egyeztek, a mesterséges intelligencia által generált képek időnkénti árulkodó torzításaival.

Mielőtt bárkinek beindulnak a fantáziája, hogy a titkosszolgálatok ezentúl egereket fognak alkalmazni megfigyeléshez, érdemes tisztázni, hogy a kutatásban egy speciális és rövid felvételt használtak, amelyet a gépi tanulási algoritmus már eleve ismert. Jelenlegi formájában a CEBRA csak az egér agyában lévő neuronok körülbelül 1%-ának aktivitását veszi figyelembe, így a pontosságon még sokat lehet javítani. A Nature című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a CEBRA arra is használható, hogy megjósolja a főemlősök karjának mozgását, és rekonstruálja a patkányok helyzetét, miközben azok szabadon futkároznak egy arénában.

