Jó napot zártak a tengerentúlon

Portfolio 2023. május 05. 22:05

Gazdasági adatok tekintetében ma itthon a KSH közölte az ipari termelés márciusi, első becslését, és a kiskereskedelmi adatot is: az előző hónaphoz képest mindössze 0,2 százalékos növekedést mutatott az ipari termelés volumene márciusban, ezzel éves alapon 4 százalékos esést jelentett a KSH. Márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene jelentősen, 13,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi szinttől - halvány reménysugár, hogy havi alapon a forgalom növekedni tudott, de egyelőre korai lenne fordulatot hirdetni. A magyar tőzsde egyelőre kisebb mínuszban van.



A nemzetközi porondon az amerikai munkanélküliségi adat volt a befektetők fókuszában, ezzel kapcsolatban érdemes tudni, hogy a foglalkoztatottság alakulása a monetáris politika kilátásai szempontjából rendkívül fontos tényező. A friss számok alapján nem akar enyhülni a munkaerőpiac túlhevítettsége, a most közölt szám pedig biztosan nyugtalanítja a Fed döntéshozóit is. A vártnál rosszabbul alakuló amerikai munkanélküliségi adatok akár a korábban vártnál szigorúbb monetáris politikát is szükségessé tehetnek, legalábbis ezt kezdték el árazni a befektetők, a vezető részvényindexek meredeken emelkednek, az arany árfolyam pedig beesett.