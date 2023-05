Erősen indította az évet a Waberer’s, miután az első negyedévben EBIT eredménye közel két és félszeresére ugrott az árbevétel 11 százalékos növekedése mellett. A csoport eredményének növekedéséhez legjobban a nemzetközi fuvarozási, valamint a biztosítási szegmens járult hozzá. A vállalat arra számít, hogy EBIT a tavalyi rekordot meghaladóan 33 millió euró fölött alakulhat 2023-ban.

Jól indult az év

A tavalyi erős alapokra építve rekorderedménnyel zárta 2023 első negyedévét a Waberer’s. A vállalat árbevétele 2023. első negyedévében 11,2 százalékkal 176,7 millió euróra emelkedett. Ehhez elsősorban az ITS (Nemzetközi Fuvarozási Szegmens) teljesítményének javulása járult hozzá, hiszen 17 százalékkal magasabb (111,3 millió euró) árbevételt generált a tavalyi év első negyedévhez képest, míg az RCL (Regionális Kontrakt Logisztika Szegmens) és az Biztosítási Szegmens bevétele szerényebb mértékben nőtt.

A csoportszintű rendszeres EBITDA 2023 első negyedévében 23,6 millió euró volt, ami 45,1 százalékos növekedést jelentett 2022 hasonló időszakához képest. A negyedéves EBITDA marzs 13,4 százalékon alakult, ami 3,1 százalékpontos javulás a tavalyihoz képest. A közvetlen költségek konszolidált szinten 7,2 százalékkal nőttek év/év alapon, ezen belül a legnagyobb mértékben a gépjármű vezetők bérköltsége nőtt - konszolidált szinten 12 százalékkal -, mely biztosítja a cégcsoport számára a jelenlegi flottához szükséges sofőr állomány optimális szintjét, így jelen pillanatban a Waberer’s nem küzd sofőrhiánnyal - áll a jelentésben.

A Waberer’s EBIT (kamatok és adózás előtti eredmény) eredménye közel két és félszeresére, 11,2 millió euróra bővült (+146,2 százalék) az első negyedévben a bázis időszakhoz képest, míg EBIT marzsa 2,9-ről 6,3 százalékra emelkedett. Itt megint csak az ITS szegmenst kell kiemelni, amely 3,7 millió eurós javulást tudott elérni a tavalyi első negyedévhez képest.

A nettó eredmény 10,4 millió euró volt az első negyedévben (+507,5 százalék), ami 8,7 millió eurós javulást és egyben új rekordot is jelent. A negyedév során a forint euróval szembeni erősödésének hatására a társaság 2,2 millió euró nem realizált, készpénz mozgással nem járó technikai pénzügyi nyereséget könyvelt el. A társaság negyedéves nettó eredménye a nem realizált, készpénz mozgással nem járó devizahatás nélkül 8,2 millió euró volt, mely 5,3 millió eurós növekedést jelent a tavalyi első negyedévhez képest ezen devizahatás nélkül számolva.

Száguldott az ITS

Az árbevétel növekedéséhez legjobban a ITS járult hozzá. A nemzetközi fuvarozási szegmens árbevétele 16,9 százalékkal 111,3 millió euróra nőtt 2023 első negyedévében a bázishoz képest, miközben az aktív flottaméret a negyedév során átlagosan 2 061 darab volt, mely minimális, 0,9 százalékos csökkenést jelent előző év hasonló időszakához képest. A korábbi negyedévektől eltérően, a szegmens év/év alapú árbevétel növekedésében a csökkenő kőolajárak miatt az üzemanyag árváltozás már minimális szerepet játszott. Viszont a növekedés mögötti igazán fontos faktor a key account ügyfelek növekvő súlya, illetve a növekvő általános költségszint sikeres áthárítása által elért 16 százalékos nettó díjszint növekedés volt, míg a gépjárművek átlagos egy napra eső futás teljesítménye 3 százalékkal nőtt év/év alapon. 2023. első negyedévében a szállítmányozási szegmens által elért bevétel 9 százalékkal bővült, mely elsősorban a lengyelországi leányvállalat sikeres szállítmányozási (azaz alvállalkozók által végrehajtott tevékenység) bevételének köszönhető.

Az RCL szegmens árbevétele 2022 első negyedévéhez képest 3,6 százalékkal nőtt, és 50,1 millió eurót ért el 2023 első negyedévében. Az árbevétel növekedés elsősorban a disztribúciós tevékenységhez kapcsolódik, melyen belül legnagyobb mértékben a belföldi beruházásokat kiszolgáló fuvarozási tevékenység volumenének növekedése, a 2022 második negyedévében megvásárolt Gyarmati Trans integrációja eredményeképpen a hűtött áruk fuvarozásához kapcsolódó árbevétel, illetve a szintén az elmúlt egy évben jelentős bővülést elérő házhozszállítási üzletág árbevétele nőtt meg. A raktározási és gyártás támogató inhouse logisztikai tevékenység együttes negyedéves árbevétele 1 százalékkal csökkent a bázishoz képest, mely elsősorban az FMCG és élelmiszeripari termékek lakossági kereslet csökkenésének volt betudató.

A csoporton kívüli ügyfeleknek nyújtott biztosítási szolgáltatásokat magába foglaló Biztosítási szegmens árbevétele az előző év hasonló időszakának szintjéhez képest euróban kifejezve 1,4 százalékkal nőtt és 18,9 millió eurót ért el 2023 első negyedévében. Az árbevétel növekedés forintban kifejezve – mely az ügyfelektől befolyó árbevétel eredeti pénzneme – 8,2 százalékot ért el.

Az EBITDA 45 százalékkal 23,6 millió euróra bővült, amelyhez leginkább az ITS szegmens járult hozzá, melynek eredménye 4,1 millió euróval, vagyis 68 százalékkal 10,1 millió euróra nőtt. Az RCL szegmens ehhez képest szerényebb, 7,4 százalékos javulást könyvelt el EBITDA soron, míg a Biztosítási szegmens EBITDA-ja 95,9 százalékkal 5,5 millió euróra nőtt a bázisidőszakhoz viszonyítva.

Ezzel párhuzamosan a csoport EBIT eredménye 146,2 százalékkal 11,2 millió euróra bővült. A növekedéshez legjobban, 3,7 millió euróval az ITS járult hozzá, elősorban a magas minőségi elvárásokat támasztó multinacionális ügyfelek súlyának emelkedése, és a növekvő átlagos nettó díjszint miatt, míg az RCL szegmens rendszeres EBIT-je 0,3 millió euróval bővült. A Biztosítási szegmens eredménye 2,7 millió euróval nőtt, nagyságrendileg egyharmad arányban a kedvezőbb kamat környezet miatti magasabb befektetési eredménynek, kétharmad arányban az alacsonyabb várható kár hányadnak köszönhetően. (A várható alacsonyabb kárhányad részben az IFRS17-re történő átállás következménye. A csoporthoz tartozó biztosító 2023. január 1-től alkalmazza a biztosítói kártartalék képzésre vonatkozó IFRS17 előírásait, amely jelentős strukturális hatást okoz a biztosító mérlegére és eredményére. A biztosító eredményének hosszútávú alakulására, a 2023-ban várható eredményre a 2023 második negyedéves eredmények ismeretében adható megbízható kép - írták).

Mit mond a menedzsement?

Barna Zsolt, a Waberer’s elnök-vezérigazgatója az eredményekkel kapcsolatban elmondta, hogy a jó első negyedéves számok megerősítik az idei terveket.

"A rekord eredményt hozó tavalyi év után a 2023-as év is bíztatóan indult a Waberer’s számára. A nemzetközi fuvarozási szegmensben (ITS) rendkívül sikeres éves tenderszezont zártunk áprilisban, mely alátámasztja a magas minőségű, megbízható, ügyfélcentrikus szolgáltatásaink iránti igényt, és megalapozza az üzletág egész éves eredményes működését. A nemzetközi fuvarozási piacon is tapasztalható a romló makrogazdasági helyzet keresletcsökkentő hatása, ez azonban elsősorban az eseti megbízások árazására van negatív hatással, mely portfóliónkban egyre kisebb súlyt képvisel".

A vállalat konzervatív tervezés mellett mérsékelt árbevétel-növekedéssel számol, miközben az egyszeri tételek nélkül számolt EBIT meg fogja haladni a tavalyi 33,3 millió eurós értéket, ami nem tartalmazza az áprilisban bejelentett egyik tehergépjármű-gyártó céggel kötött peren kívüli egyezség egyszeri pozitív pénzügyi hatását.

Barna Zsolt az akvizíciós tervekkel kapcsolatban kifejtette, hogy 2023-ban lezárulhat az első regionális akvizíció a Regionális Kontrakt Logisztika Szegmensben, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a Waberer’s valós regionális fókuszú, komplex logisztikai szolgáltatást biztosítson. Hozzátette, hogy emellett más, a stratégiába illeszkedő akvizíciós lehetőségeket is vizsgálnak.

"Az RCL szegmens számára a hosszútávú növekedési lehetőségek biztosítása érdekében az első negyedévben megkezdtük Ecseren az óriási, 47 ezer négyzetméteres logisztikai központunk építését, és további nagyívű raktár-fejlesztési koncepción dolgozunk. A jövőben így megvalósuló beruházások egyszerre fogják növelni a logisztikai szolgáltatásunk versenyképességét, és új, vidéki lokációkban megjelenve infrastruktúrát biztosítani további organikus növekedésünkhöz, kihasználva a következő években várható jelentős autóipari beruházások logisztika iránti növekvő keresletét" - mondta a cégvezér.

A Waberer's részvénye idén alulteljesített a BUX indexet, amelynek értéke idén 6,5 százalékot emelkedett, melyhez képest a vállalat papírjának árfolyama 7,7 százalékot esett év eleje óta.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images