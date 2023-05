Nagy tisztogatást rendelt el Elon Musk

Több tízeze felhasználót törölnek a Twitterről. Főként az inaktív fiókok megszüntetését ígéri Elon Musk.

Elon Musk, a Twitter vezérigazgatója egy tweetben jelentette be, hogy a közösségi médiaplatform eltávolítja a több éve inaktív fiókokat. A Twitter irányelvei szerint a felhasználóknak 30 naponta legalább egyszer be kell jelentkezniük fiókjukba, hogy elkerüljék a tartós eltávolítást a hosszan tartó inaktivitás miatt. Musk arra is figyelmeztetett, hogy a platformon a felhasználóknak csökkenhet a követőik száma - számolt be a Reuters.

A hónap elején Musk azzal fenyegetőzött, hogy átadja a National Public Radio Twitter-fiókját egy másik vállalatnak, miután a közszolgálati műsorszolgáltató leállította a tartalmak közzétételét, tiltakozásul egy Twitter-címke ellen, amely a kormány részvételét sugallta a szerkesztői tartalomban.

Musk korábban a Twitter Blue előfizetés részévé tette a fiókok ellenőrzését, ami szerinte segít kezelni a platformon a botfiókok problémáját. Azonban számtalan esetben egyáltalán nem az igazi személyek kapták meg a kékpipát, amely az eredetiséget jelzi, hanem paródiafelhasználók, vagy rajongók, máskor kamufelhasználók.

Hogy tetézze a botrányt, a Twitter a múlt hónapban több ezer ember, köztük hírességek, újságírók és prominens politikusok profiljáról távolította el az ellenőrzött kék jelölést. A lépésre a verifikációs folyamat és a kék pipa státusz- vagy hitelességi szimbólumként való használata miatti aggodalmak miatt került sor a platformon.

Címlapkép: Shutterstock.