Itt vannak a Graphisoft Park friss számai, jobbak lettek a vártnál

A tavalyi év végéhez hasonlóan, stabil 97 százalékon maradt a Graphisoft Park kihasználtsága, ami ugyan megegyezik a tavalyi év azonos időszakában elért szinttel, vállalat mégis szignifikánsan magasabb bevételt jelentett, mint egy évvel ezelőtt. A bevételek növekedésével párhuzamosan a vállalat profitja is nőtt, az adózott eredmény 46 százalékkal haladta meg a bázisidőszakot. A kedvező évkezdés ellenére a menedzsment továbbra is óvatos az év hátralévő részével kapcsolatban, de megerősítette az idei évre szóló várakozásait.

Szinten maradt a kihasználtság

A befektetők által leginkább figyelt kihasználtsági mutató még az előző negyedévben csökkent 98 százalékról 97 százalékra, és az idei év első három hónapjában is ezen a szinten maradt – ez egyébként megegyezik a tavalyi első negyedévben elért kihasználtsági szinttel.

2020 során részben a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés, részben egyedi bérlői igények alapján a korábban tartósan magas kihasználtság 94 százalékra csökkent, 2021-ben azonban az elhúzódó válság ellenére is a kihasználtság ismét növekedni kezdett, 2022 második negyedévére 98 százalékot ért el. 2022. utolsó negyedévében az energiaárak drasztikus megugrása és a recessziós gazdasági környezet miatt néhány bérlő az irodahasználatát optimalizálva kisebb mértékben csökkentette terület igényét, azonban a kihasználtság mindössze 1 százalékkal csökkenve, továbbra is stabilan 97 százalékon áll.

A cég a kockázatok között viszont kiemelte, hogy egyes bérlők esetén felmerülhet, hogy a költségeik csökkentése érdekében kisebb területre tartanak igényt, mely trendet az irodapiacon várhatóan kialakuló túlkínálat tovább fokozhatja. Viszont a Graphisoft Parkban bérlő, nagyrészt technológia- és tudásalapú cégek esetében továbbra is a személyi jellegű költségek teszik ki az összköltség jelentős részét, így a bérleti díjak, és az energiaválság következtében megnövekedett közüzemi költségek a bérlők többségénél csak kisebb hányadot képviselnek a teljes költségstruktúrából. Emellett az energia világpiaci árának alakulása jelenleg kedvezőbb képet mutat, mint a megelőző negyedévekben, ezzel is csökkentve a bérlők terheit - írták a jelentésben.

A főbb számok

A magas kihasználtság és az alkalmazott euró alapú indexálás eredményeképpen a bevételek 373 ezer euróval, vagyis közel 10 százalékkal haladták meg az előző év hasonló időszakát.

Az EBITDA 216 ezer euróval, vagyis 6 százalékkal nőtt az első negyedévben a bázishoz képest. Az eredményt rontotta, hogy a működési költségek kismértékben emelkedtek, valamint, hogy az egyéb bevételek nettó egyenlege 139 ezer euróval alacsonyabb lett az előző évi bázisnál. Ez nagyrészt a bérlők megrendelésére és költségére végzett bérlemény kialakítások és felújítások időszaki eredménye, melyet tárgyidőszakban csökkentettek a bérbeadott területek energiafelhasználásának csökkentéséhez, és az üzemeltetés dekarbonizációs stratégiájához való – a társaság által vállalt - hozzájárulás költségei.

Az értékcsökkenési leírás kismértékben, 1 százalékkal elmarad az előző évitől, elsősorban egyes régebbi eszközök kifutása miatt, az üzemi eredmény így 240 ezer euróval, vagy 12 százalékkal 2,2 millió euróra nőtt az előző évihez képest.

A pro forma adózott eredmény összességében jelentősen, 645 ezer euróval, azaz 46 százalékkal haladta meg az előző év eredményét.

Ebben szerepet játszott, hogy a nettó kamatköltség jelentősen, 168 ezer euróval csökkent az előző évhez képest, részben a hiteltörlesztések következtében csökkenő tőkekintlévőség, részben a forint eszközökön tárgyévben realizált kamatbevétel eredményeképpen. Emellett az is javította az adózott eredményt, hogy az egyéb pénzügyi eredmény a tavalyi 160 ezer eurós veszteséghez képest 74 ezer eurós nyereséget mutatott, elsősorban a forintban tartott eszközök árfolyamkülönbözete miatt, mely az idei első negyedévben a forint jelentős erősödése következtében kedvezőbb az előző évhez képest.

Ingatlanállomány és nettó eszközérték

Az első negyedév végén a független értékbecslő az ingatlanállomány valós piaci értékét 230,5 millió euróra értékelte, mely 400 ezer euró csökkenést jelent a tavalyi év végéhez képest.

Ezen belül az elkészült, átadott ingatlanok valós értéke 260 ezer euróval csökkent az előző év végéhez képest, míg a fejlesztési területek valós értéke 140 ezer euróval csökkent. Az energiaárak volatilitása, a magas infláció és az általános piaci bizonytalanság – különös tekintettel az irodapiaci túlkínálat várható kialakulására – azok a kockázati faktorok, melyek következtében a yield az év végéhez képest tovább nőtt, ugyanakkor, köszönhetően az irodapark stabil bérlői körének és az épületek magas kihasználtságának, az ingatlanok értékében ez együttvéve marginális csökkenést okozott. A fejlesztési területek értékének kismértékű (1 százalékos) csökkenését elsősorban a jövőbeli fejlesztések várható költségigényének további növekedése okozta, melynek oka az építőipari anyagárak és munkadíjak drasztikus növekedése. Emellett, a kivitelezések megvalósításának várható ideje is hatással van a valós értékre, melyet a közeljövőben kialakuló túlkínálat miatti szűkülő beruházási lehetőségek, és az északi fejlesztési területet érintő kármentesítés várható időtartama is befolyásol.

Köszönhetően annak, hogy az eurózónában korábban tartósan alacsony kamatok megemelkedtek, mely kamatszint várhatóan a következő 1-2 évben sem csökken jelentősen, a társaság által az euró alapú hiteleinek kamatfixálására kötött kamatcsere fedezeti ügyletek valós értéke továbbra is kedvező (a 2022-es év során mintegy 9 millió euróval nőtt), melynek eredménye a tőkében (nettó eszközértékben) jelenik meg. Mindeközben a társaság fennálló hitelállománya a folyamatos törlesztések eredményeképpen 90 millió euró alá csökkent. A társaság készpénzállománya az első negyedév végére 15 millió euróra nőtt, mely biztosítja a második negyedévben esedékes osztalékfizetésen túl a vállalat hosszú távú biztonságos működését, az egyes bérlői kialakítások, épület korszerűsítések, felújítások finanszírozását, továbbá tartalékot képez a változó gazdasági körülmények esetleges negatív hatásaira is.

Mindezek eredményeként, az ingatlanállomány valós értékének kismértékű csökkenése ellenére, a társaság valós nettó eszközértéke az előző év végi értéket 2,5 millió euróval meghaladva 160 millió euró értéket ért el. Az részvényre jutó valós nettó eszközérték így 15,88-on alakult.

Megerősítette várakozásait a cég

A jelenleg is kiemelkedően magasnak tekinthető kihasználtsági szintet, az indexált bérleti díjakat, valamint a hazai és európai inflációs környezetet is figyelembe véve az első negyedévben a várakozásokat jelentősen meghaladó eredmények ellenére a társaság egyelőre továbbra is fenntartja a 2023-as évre vonatkozó pro forma eredmény előrejelzését.

A magas kihasználtsági szinttel és a bérleti díjak növekvő, euró alapú indexálásával számolva 2023-ban mintegy 16,3 millió euró bérleti díjbevétel várható, mely közel 800 ezer euróval, 5 százalékkal haladja meg a 2022. évi árbevételt. 2023-ban azonban a bérleti díjak indexálása mellett a gazdasági helyzetből és bizonytalanságból adódóan kisebb területcsökkentési igények felmerülését is figyelembe kell venni.

Az egyéb bevétel (nettó) összességének jelentős változásával nem számolunk, ez elősorban a bérlői megrendelésre végzett bérlemény kialakítások és felújítások időszaki eredménye.

2023-ban az igénybevett szolgáltatások díjainak jelentős emelkedése alapján a működési költségek korábbi éveket meghaladó mértékű, közel 400 ezer eurós növekedésével számol a cég. Ennek jelentős része a várhatóan magas inflációt elszenvedő forintban merül fel, de nem számolnak azzal, hogy ezt a növekedést a forint árfolyamgyengülése ellensúlyozná. Jelen inflációs környezetben a szolgáltatások díja tovább nő, melyekkel párhuzamosan a személyi jellegű kifizetéseket is megemelik, továbbá szükség esetén számolnak az infláció hatásait kompenzáló évközbeni kifizetések felmerülésével is.

Fentiek együttes hatásaként a cég jelenlegi számításai szerint 2023-ban az EBITDA az előző évit várhatóan mintegy 240 ezer euróval meghaladva 15 millió euró lesz.

2023-ban a (SZIT szabályok szerinti konszolidált beszámolóban nem megjelenő) értékcsökkenés egyes régebbi eszközök kifutása miatt várhatóan az előző évhez képest mintegy 100 ezer euróval csökkenni fog.

A pénzügyi műveletek nettó eredménye a folyamatos hiteltörlesztések következtében csökkenő tőkekintlévőség, és a szabad pénzeszközökön realizálható kamateredmény következtében várhatóan 2023- ban is kedvezően alakul, ugyanakkor a HUF/EUR árfolyam ingadozása nem várt árfolyamveszteséget okozhat. Összességében 2023-ra 1,8 millió euró nettó pénzügyi költséggel számol a cég.

Mindezek eredményeként a 2023. évi várható pro forma nettó eredmény az előző évit 300 ezer euróval meghaladva 6,3 millió eurót érhet el.

A Graphisoft Park árfolyama az eurós jegyzésre való átállás óta egy relatíve szűk sávban mozog, február közepén 8,5 euró zárt a papír, ehhez képest 4,5 százalékkal zárt ma lejjebb.

