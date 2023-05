Növekvő bevételek, csökkenő eredmény jöhet a Magyar Telekomnál

A Magyar Telekom május 10-én szerdán teszi közzé számait, a vállalat gyorsjelentése jellemzően a magyar tőzsde zárása után érkezik. Az elemzők várakozásai szerint 2023 első negyedévét 189,9 milliárd forintos bevétellel zárhatta a Magyar Telekom, ami az előző év azonos időszakához képest 8 százalékos növekedés, a negyedik negyedévhez képest pedig 4,7 százalékos csökkenés.

Az év/év alapú bevételnövekedést segíthette, hogy a vállalat inflációkövető díjkorrekciót vezetett be, ami március 1-től lépett életbe és 14,5 százalékos díjemelést jelent az ügyfélszerződéseknél.

A bevételnövekedés ellenére eredményszinten csökkenésről számolhat be a Magyar Telekom az elemzői konszenzus alapján.

Az EBITDA 57,4 milliárd forintra rúghatott, ami 7,6 százalékos csökkentést jelent 2022 első negyedévéhez képest, az EBITDA-marzs pedig 30,2 százalék lehet, ami több mint 5 százalékpontos csökkenés.

A bázisidőszakot tavaly egy egyszeri pozitív tétel segítette. A tavalyi első negyedévben a Magyar Telekom eladta egyik IT leányvállalatát, a Pan-Informot, az értékesítéssel kapcsolatban elszámolt nyereség 3,3 milliárd forintos egyszeri tétellel dobta meg az eredményt az EBITDA szintjén.

A működési eredmény és az adózott eredmény szintén csökkenhetett, az elemzői prognózis 24,1 milliárd és 12,4 milliárd forint, ami 10, illetve 33 százalékos mínusz 2022 azonos időszakához képest. A bázishatás mellett a költségoldali nyomás is negatívan hathatott a negyedéves eredményekre, a tavalyi éves jelentést követő februári sajtótájékoztatón a cég vezetése elmondta, hogy az energiaárak és a beszállítói költségek emelkednek, emellett a vállalat béremelést is véghezvitt. Továbbá a távközlési különadó elszámolása is ronthatta a negyedéves eredményt, ahogy azt a tavalyi harmadik negyedévben is tette, annak ellenére, hogy a negyedik negyedévben fizeti a pótadót a cég.

A lezárt időszak eredményei mellett a Telekom negyedéves gyorsjelentésében érdemes lesz azt is figyelni, hogy a cégvezetés változtat-e a hosszú távú célkitűzéseken.

A menedzsment az éves jelentés publikálásakor elmondta, hogy az inflációkövető díjkorrekció bevezetése segítheti a teljes 2023-as évre előrejelzett 5-10 százalékos bevételnövekedési cél teljesülését.

A konszenzus számok 2023. május 8-án készültek és a következő elemzőházak becslésein alapulnak: Concorde Értékpapír Zrt.; Erste Group Bank AG; Bank Polska Kasa Opieki S.A., Brokerage Office; KBC Equitas; PKO Bank Polski; Raiffeisen Bank International AG; Santander Brokerage Poland és Wood & Co.

A Magyar Telekom árfolyama ma esik, ami annak tudható be, hogy a mai az első nap, amikor már osztalék nélkül forognak a papírok. Az elmúlt egy évben több mint 22 százalékkal értékelődtek fel a társaság részvényei, miután újraéledt az osztaléksztori a vállalatnál, ezzel magasan felülteljesítette a távközlési cég részvénye a BUX indexet.

Címlapkép: Getty Images