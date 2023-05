Elon Musk bejelentette: nagy újdonság jön a Twitteren

Musk kedden késő este egy tweetben közölte, hogy a Twitter-alkalmazás legújabb verziója változásokat tartalmaz a közvetlen üzenetekkel - a felhasználók egymásnak küldött nem nyilvános üzeneteivel - kapcsolatban.

A vezérigazgató elmondta, hogy a felhasználók mostantól a direkt üzenetek bármelyik üzenetére válaszolhatnak, nem csak a legfrissebbre, valamint bármilyen emojit használhatnak az üzenetre való reagáláshoz. Korábban a felhasználók csak a legutóbbi üzenetre válaszolhattak, és csak bizonyos emojikkal reagálhattak.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction. Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if {:url}