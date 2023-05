Felpattant az OTP a jelentés után

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,3 százalékot emelkedett, így jelenleg 46 889 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Összességében azonban nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama esik, miközben csak az OTP árfolyama emelkedik. Utóbbi annak köszönhető, hogy szinte minden fontosabb soron jobb számokat szállított az OTP, mint amire az elemzők számítottak, magasabb lett az összes bevétel, és bár a működési költségek is a vártnál magasabban alakultak, a működési eredmény így is a várt felett alakult, a nagy meglepetések azonban innen jönnek: jóval alacsonyabban alakultak a kockázati költségek a várakozásoknál, így a korrigált eredménynél már 11 százalék a felülteljesítés, és mivel a korrekciós tételek soron a vártnál is nagyobb plusz áll, az adózott eredmény 14 százalékkal lett magasabb, mint az elemzői várakozások átlaga.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és a Waberer's teljesít, míg a leggyengébben az Akko és a Masterplast indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

