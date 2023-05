Itt van Elon Musk újabb nagy dobása: elengedhetetlen funkciókkal bővül a Twitter

Hang- és videochat, valamint titkosított üzenetküldési funkcióval bővül a Twitter - jelentette be a közösségi platformot működtető cég tulajdonosa, Elon Musk kedden.

Musk tavaly már többször is beszélt a "Twitter 2.0"-nak nevezett alkalmazással kapcsolatos terveiről, amire "Everything App" néven is utalt már korábban. Elmondása szerint az applikáció olyan funkciókat tartalmaz majd, mint a titkosított közvetlen üzenetek küldése, a hosszú formátumú tweetek megosztása és fizetési szolgáltatások.

Hamarosan megérkezik a hang- és videóchat funkció a platformra, aminek segítségével a világ bármely pontján anélkül beszélgethetsz más emberekkel, hogy megadnád nekik a telefonszámod

- közölte Twitter-bejegyzésében Elon Musk kedden.

A hívásindítás lehetőségével a mikroblog-platform egy szintre kerülne a Meta közösségimédia-alkalmazásaival - a Facebookkal és az Instagrammal -, amelyek szintén rendelkeznek hasonló funkciókkal.

A vezérigazgató szerint a titkosított közvetlen üzenetküldés "egy változata" már szerdától elérhető a Twitteren.

A felhasználónevek felszabadítása érdekében ezen a héten a közösségi platform megkezdi fiókjainak felülvizsgálatát, és törli azokat, amelyek évek óta nem mutatnak aktivitást.

Címlapkép: Portfolio