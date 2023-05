Újra a bankválság a téma - Elromlott a hangulat a világ tőzsdéin

Portfolio 2023. május 11. 19:02

A nap elején még fűtötte az európai részvénypiaci emelkedést, hogy a tegnap délután érkezett adatok szerint a vártnál kedvezőbben alakultak az inflációs folyamatok az Egyesült Államokban áprilisban. Délután azonban kijött a brit kamatdöntés, ahol 25 bázispontos emelést láthattunk a Bank of Englandtól, ezzel pedig közel másfél évtizedes csúcsra, 4,5 százalékra emelték az alapkamatot. A döntés után elromlott a hangulat a kontinens tőzsdéin. Az amerikai tőzsdéken eséssel indult a nap köszönhetően többek között a regionális bankoknál látott újabb eladói hullámnak, de közben inflációs adat is érkezett a tengerentúlon: a vártnál kevésbé emelkedett az amerikai termelőiár-index áprilisban havi és éves szinten is.