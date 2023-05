Megerősítette idei céljait a Richter, méltánytalannak tartják a különadót

Négy erős, egészséges üzletága van a Richternek és a fejlesztési projektek a tervek szerint haladnak – mondta el Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója a negyedéves gyorsjelentést értékelő sajtótájékoztatón. A cégvezető megerősítette a korábbi célkitűzést, miszerint idén árfolyamhatások nélkül 10 százalékos lehet a növekedés, stabil eredményhányadokkal. Bogsch Erik kiemelte, hogy tekintve, hogy idén veszteségei lehetnek a Richternek a devizaárfolyam-mozgások következtében, így méltánytalan a különadó és nehéz megmagyarázni a befektetőknek, hogy miért magyarországi központú a cég.

Új formátumú gyorsjelentést tesz közzé mostantól a Richter, bevezette a szűrt üzleti eredmény mutatót, ami az utóbbi időkben megszaporodott egyszeri hatásoktól tisztítja az eredményt, elkülönítve az alapfolyamatoktól. Emellett a devizahatástól tisztított számokat is közöl mostantól a cég - kezdte a tájékoztatót Orbán Gábor vezérigazgató.

A bruttó fedezet emelkedése jelentős. Ebben egyrészt szerepet játszott az árfolyam kedvező hatása, a másik az, hogy a nagykereskedelmi szegmensben, ami közel nulla fedezetű, csökkent a forgalom és a termékelőállítási költség is. A harmadik pedig a Vraylar-értékesítések kedvező alakulása.

A negyedéves üzleti eredmény 44 százalékkal nőtt, az árfolyamhatástól megtisztítva 24 százalékkal emelkedett. Ami azért pozitív, mivel a cég 10 százalékos növekedést célzott meg korábban a teljes 2023-as évre árfolyamhatások nélkül, ezt egyelőre felülteljesíti a Richter. A tisztított EBIT jóval magasabb volt az EBIT-nél, 59,1 százalékkal nőtt év/év alapon, 28,1 százalék lett a tisztított eredményhányad.

Az árfolyamhatás egyelőre kedvező volt, mert év/év összehasonításokban jól áll a Richter, de negyedév/negyedév alapon már nem.

Négy erős, egészséges üzletága van a Richternek - emelte ki Orbán Gábor. Az egyes üzletágakra, ami a nőgyógyászat (WHC), neuropszichiátria (CNS), biotechnológia (BIO), general medicines (GM) részletes adatokat is közzétett prezentációjában a Richter:

A Richter tudatosan készül arra, hogy 2029-ben a cariprazine szabadalmi védettsége lejár, már régóta, a fejlesztési projektek a tervek szerint haladnak – mondta el Orbán Gábor. Hozzátéve, hogy a nőgyógyászati szegmensben érkezhetnek elsőként a piacra termékek.

A fejlesztési projektek a Richternél, forrás: Richter

A rendkívüli adóra számolt el negyedéves értéket a vállalat, de nem annyit, mint a várható adóteher negyede, az IFRS-szabályok miatt. Egy 3,4 milliárdos adóterhet lehetett beállítani, azzal szemben, hogy az éves várható különadó teher 29 milliárd forint körül van, aminek negyede időarányosan 7,3 milliárd forint lenne. De az árfolyamhatások még beleszólhatnak, amik csökkenthetik az adóalapot - mondta el Orbán Gábor.

A szabad pénzáram átmenetileg negatív lett a negyedévben egy 20 milliárd forintos befektetés miatt a nőgyógyászati szegmensben, lincencszerződéssel összefüggésben.

Orbán Gábor megerősítette, hogy a 10 százalékos növekedés, stabil eredményhányadok mellett, amit 3 hónappal korábban megfogalmazott célként a vállalat, továbbra is tartható.

Bogsch Erik kiemelte, hogy az a nyereség, ami a tavaly decemberben kivetett különadót indokolta, a devizaárfolyam-változáshoz kapcsolódott, de ez már nem áll fenn. A negyedik negyedévben és az idei első negyedévben is volt ebben egy korrekció, a legutóbbi negyedévben 17 milliárd forintos mínusz a pénzügyi eredmény soron. Az idei évben további veszteségei lesznek a Richternek ebből, így méltánytalan ez az adó, ami most a cég szempontjából veszteségre épül. Bogsch Erik nehezményezte azt is, hogy 15 éve nem tudott a Richter árat emelni Magyarországon.

Nehéz megmagyarázni a befektetőknek, hogy miért vagyunk magyarországi központúak

– mondta el Bogsch Erik.

A Richter árfolyama 1,5 százalékos emelkedéssel reagált a negyedéves gyorsjelentésre a ma reggeli kereskedésben.