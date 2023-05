Elon Musk keményen beszólt Soros Györgynek

A történet onnan indult, hogy Soros Fund Management szokás szerint közzétette az első negyedévre vonatkozó 13F bejelentését, amelyből kiderült, hogy a mind a 132 ezer Tesla-részvényüket eladták a negyedév során (miközben az árfolyam 68 százalékot emelkedett).

Musk szűkszavú tweetje ezt követően érkezett: "Soros Magnetóra emlékeztet".

Magneto egy mutáns karakter a Marvel berkein belül futó X-Men szériában. A fém manipulálására képes karakter a képregényben kezdetben a főgonosz szerepét töltötte be, aki szerint az emberek és mutánsok nem élhetnek együtt, majd később az X-Mennel szövetséges antihős lett.

Viszont Musk párhuzamának van egy másik olvasata is, hiszen Magneto a képregényben Holokauszt-túlélvőként jelenik meg. Soros Györgyöt eközben azzal vádolták korábban, hogy náci volt, majd a Reuters 2020-ban cáfolta ezt az állítást - Soros György és családja nem nácik voltak, hanem magyar zsidók, akik a második világháború idején Budapesten éltek.

A kijelentés kapcsán Musk szóváltásba keveredett Brian Krassenstein oknyomozó újságíróval, ami abban végződött, hogy a Tesla-vezér azt írta: "Feltételezed, hogy ezek jó szándékok. Nem azok. Ő a civilizáció szövetét akarja lerombolni. Soros gyűlöli az emberiséget".

