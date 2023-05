Sikeres lett az első uniós gázpiaci randi - Máris párba állították az ajánlatok nagy részét

Túlszárnyalta a 25 gázeladó által felajánlott volumen (13,4 milliárd köbméter) azt a mennyiséget, amelyet a vevői oldal kért (11,6 milliárd köbméter) a közös uniós gázbeszerzés első körében – jelentette be kedden a témáért felelős Maros Sefcovic.

Sőt, az Európai Bizottság elnöke azt is felfedte, hogy az EU által kiválasztott szolgáltató, a Prisma vállalat, a "legvonzóbb" eladói ajánlatokat már össze is párosította a vevői ajánlatokkal, így 10,9 milliárd köbméternyi mennyiségnél már meg is vannak a potenciális vevők és eladók. Innentől kezdve a Bizottság kiszáll a folyamatból, és a két oldal képviselői megkezdik a tárgyalásokat, hogy megköthessék a kereskedelmi alapon létrejövő szerződéseket (igaz nem kötelező szerződni az összepárosított ajánlatok alapján).

Az összevont keresletből adódó jobb árajánlatok lehetőségébe EU-n kívüli országok is bekerültek, így például Ukrajna, és ahogy Sefcovic a Reuters tudósítása szerint elárulta: az ukrán, illetve a bolgár gázigényeket (már amelyeket az első tenderre beadtak) már teljes egészében lefedték az összepárosított ajánlatokkal. Ez nyilván érdemben javítja az ellátásbiztonsági helyzetet, igaz kéthavonta lesznek még ilyen tenderek, amelyekkel a jövő tavaszig szóló gázigényeket lehet majd folyamatosan lefedni.

Sefcovic egyébként éppen ezt emelte ki a bejelentéshez fűzött kommentárjában is, miszerint nem lehet még hátra dőlni az első közös gázbeszerzési tender sikere láttán sem, hiszen

Ukrajnában még mindig háború dúl. Még mindig emlékeznünk kell az elmúlt év kemény leckéire. Azon kell dolgoznunk, hogy energiabiztonságunk sokkal erősebb legyen.

Az MTI tudósításában ehhez annyit fűzött még hozzá, hogy az első tender eredménye „figyelemre méltó siker, ami azt mutatja, hogy helyesen tettük, hogy egyesítettük keresletünket, és a közös európai húzóerő segítségével, együtt törekedtünk arra, hogy a jövő télre feltöltsük gáztárolóinkat".

