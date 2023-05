Kis mínuszban zárt Amerika az adósságplafon körüli aggodalmak mellett

2022 komoly kihívásokat hozott a magyar vállalatoknak, nemcsak a háború hatásaival, de a magas inflációval, a hektikusan mozgó devizaárfolyamokkal és a masszív kormányzati elvonásokkal is meg kellett küzdeni, ennek ellenére sok vállalatnál sikeres év volt a tavalyi, ez pedig a felsővezetők javadalmazásában is jól nyomon követhető. Összesítettük a tőzsde prémium kategóriájába tartozó vállalatok vezetőinek javadalmazását, amiből kiderült, hogy sok esetben nem a cég első embere keresi a legtöbbet, és az is, hogy a juttatási csomag változó része, főként a részvények tudják nagyon megdobni a javadalmazást. A Top10-be most közel 180 millió forint volt a beugró.