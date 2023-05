Hernádi Zsolttal találkozott az amerikai nagykövet

Az amerikai nagykövet Twitter-posztjában a három fotó mellé ezt az üzenetet fogalmazta meg:

Fontos megbeszélés Hernádi Zsolttal és csapatával a MOL-nál a kritikus regionális energiaügyekről, valamint Magyarország oroszországi diverzifikációjának sürgősségéről.

A jelek szerint Pressmann a Mol Campus irodából tekintette meg a kilátást Budapestre.

Important discussion with Zsolt Hernádi & his team at MOL about critical regional energy matters & the urgency of Hungary's diversification away from Russian energy. pic.twitter.com/x7lrK0PqvQ