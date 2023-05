20 éve nem csinált ilyet a Rába

Portfolio 2023. május 24. 18:46

A gazdasági környezet jelentett kihívások ellenére nagy lendülettel kezdte a 2023-as évet a Rába: a társaság az első negyedévben 20 milliárd forintot meghaladó árbevételt ért el, ami az elmúlt 20 év legmagasabb első negyedéves árbevételét jelenti. Emellett az alsóbb sorokon is jelentős növekedésről számolt be a cég annak ellenére, hogy a magas gyártási költségek továbbra is nyomás alá helyezik a profitabilitást.