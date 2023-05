Magyarországon is véget vet a Netflix a jelszómegosztásnak, így működik az új rendszer

A Netflix többek között Magyarországon is levelet küld azon felhasználóknak, akik a háztartásukon kívül is megosztják a Netflix-fiókjukat, illetve annak jelszavát - derül ki a társaság 24.hu-nak küldött leveléből. A standard és a prémium előfizetők további 990 forintos havidíjért oszthatják meg a Netflix előfizetésüket a továbbiakban is.