Problémák vannak a termőföldeken, 15 éves csúcsra ugrott a kávé ára

15 éves csúcsra emelkedett a robuszta kávé világpiaci ára, miután Vietnám és Indonézia jelenleg szélsőséges időjárási körülményekkel néz szembe, amelyek hatással lehetnek a kávétermelésre. A kialakuló El Niño-jelenség várhatóan csak tovább súlyosbítja a helyzetet, ami a termesztési időszak vége felé, az év későbbi szakaszában további negatív hatással lehet a kávétermelésre.

A Bloomberg jelentése szerint a kialakuló El Niño időjárási mintázat csökkenti a vezető beszállító, Vietnam kávétermelését, mivel a következő hónapokban melegebb és szárazabb körülményeket fog okozni. Eközben Indonéziában, a harmadik legnagyobb termelőnél már most is tapasztalhatók terméskárok a túlzott esőzések miatt, miközben az amerikai mezőgazdasági minisztérium 18 százalékos termeléscsökkenést jósol az áprilisban kezdődő szezonra. Arról már nem is beszélve, hogy Brazília, egy másik jelentős kávétermelő, szintén aszály okozta terméskieséssel küzd.

A főbb robuszta kávétermelő országokban a kedvezőtlen időjárási viszonyok az árak meredek emelkedéséhez vezettek,

így a robuszta kávé világpiaci ára 15 éve nem látott magasságba emelkedett.

Az elmúlt másfél évben a megélhetési költségek emelkedése arra késztette a fogyasztókat, hogy a magasabb minőségű arabica kávék helyett egyre inkább az alacsonyabb árú robuszta kávé felé forduljanak.

Judith Ganes, egy New York-i nyersanyagipari cég vezetője kifejtette, hogy az alacsonyabb árú kávé iránti piaci kereslet olyan jelentős, hogy még a megnövekedett robusztaexport sem tudja kielégíteni a növekvő igényeket.

Ennek következtében a robusztababból a nyár folyamán várhatóan fokozódik a hiány, ami további áremelkedéshez vezet.

