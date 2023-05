Elszabadult az Nvidia, sok részvényt magával rántott

Nem sok mindennek lehetett örülni az elmúlt napokban a tőzsdéken, hiszen az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos feszültség rányomta a bélyegét a piaci hangulatra, azonban a tegnapi amerikai piaczárás után olyan előrejelzéssel rukkolt elő az Nvidia, amely a szélesebb részvénypiacon is ralit indított el. Persze a nap sztárja továbbra is az Nvidia, hiszen egy nap alatt akkorát nőtt a cég piaci értéke, amire eddig egyetlen tőzsdei cég történetében sem volt példa.

Amióta az OpenAI elérhetővé tette a ChatGPT-t, szinte a minden a mesterséges intelligencia körül forog, a világ legnagyobb cégei sorra jelentik be a különböző fejlesztéseket, és a szemmel láthatóan a tőzsdéken is nagyobb népszerűségnek örvendenek az elmúlt hónapokban azok a cégek, amelyek piacvezetők lehetnek a mesterséges intelligencia termékekbe vagy szolgáltatásokba való intergrálásában.

Pont egy ilyen a cég az Nvidia, amely a mesterséges intelligencia szoftverek létrehozásához és működtetéséhez szükséges eszközök egyik vezető szolgáltatója. Ráadásul a tegnapi gyorsjelentésben olyan várakozásokat fogalmazott meg a cég, amely az elemző legmerészebb elképzeléseit is túlszárnyalta: a július végével záruló pénzügyi negyedévben a bevétel 11 milliárd dollár lehet, miközben az elemzők átlagosan 7,2 milliárd dollárral számoltak. Vagyis a cégvezetés bemondott egy 53 százalékkal magasabb számot, mint amire számítani lehetett.

A bivalyerős előrejelzést követően elszállt az Nvidia részvényárfolyama,

a mai nyitás után 24,3 százalékos pluszban van a jegyzés, ami egyben azt is jelenti, hogy történelmi csúcson nyitott.

A cég piaci értéke ezzel durván 170 milliárd dollárral 944 milliárd dollárra nőtt, vagyis jelenleg a 6. legértékesebb cég a világon. Ha úgy nézzük, ez az egy napi növekedés több, mint az Intel vagy a Qualcomm teljes piaci értéke - mindkét a cég az Nvidia versenytársa.

Az Nvidia szárnyalása látszólag a napok óta uralkodó gyenge piaci hangulatot is próbálja megtörni, hiszen a befektetők más vállalatok részvényeire is rávetették magukat, amelyek tevékenysége részben vagy egészben köthető mesterséges intelligencia fejlesztésekhez. A tech részvények mai erejét mutatja az is, hogy az USA-ban a leginkább figyelt tech-túlsúlyos index, a Nasdaq 1,4 százalékos pluszban van, miközben a Dow 0,1 százalékot esett.

Az Nvidia egyik legközelebbi versenytársának számító AMD (szintén chipgyártó) árfolyama 8,9 százalékos pluszban van ma.

Európában az ASML árfolyama 4,5 százalékot emelkedett ma.

Persze minden érmének két oldala van, az Intel - amely a befektetők szerint lemaradásban van a mesterséges intelligenciára való átállásban - 5,9 százalékot esett a mai kereskedésben.

A legnagyobb technológiai cégek közül, amelyek szintén szorosan kapcsolódnak a mesterséges intelligenciához, a Microsoft árfolyama 3,1 százalékos pluszban van,

míg az Alphabet (Google) 2,1 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Smith Collection/Gado/Getty Images