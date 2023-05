Félmillió forintos jutalommal csábítja a buszvezetőket a BKV

A lap szerint június 1. és augusztus 31. között él az „akció”, amelyben a BKV dolgozói vehetnek részt, akik abban az esetben kapják meg a bónuszt, ha az illető még fél év múlva is a BKV-nál dolgozik főállásban. A bruttó 500 ezer forintos jutalom ebben az esetben jár a "beszervezett" busz- és trolivezetőknek is.

A BKV hozzáteszi, hogy jelentkezhet az is, akinek még nincs a buszvezetéshez szükséges D kategóriás jogosítványa, mivel folyamatosan indítják képzéseiket a C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező jelentkezőknek. Már a tanfolyam ideje alatt munkatársak lesznek és nekik is jár extra juttatás, a munkabér mellett sikeres vizsgánként bruttó 150 ezer forintos bónuszt kapnak.

A BKV-nál jelenleg 2000 autóbuszvezető és 280 trolibuszvezető dolgozik, akik átlagosan bruttó 730 ezer forintot keresnek. A 24.hu hozzáteszi, hogy nők jelentkezését várják, jelenleg a BKV-nál a női buszvezetők aránya mindössze 3 százalék, a trolibuszoknál pedig 8 százalék.

Címlapkép: Shutterstock