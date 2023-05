Hatalmas újítást jelentett be a Tiktok

A TikTok szerint a Tako célja, hogy segítsen a felhasználóknak "szórakoztató és inspiráló tartalmakat" felfedezni az alkalmazásban. A Tako jelenleg a korai tesztelési fázisban van, amelynek színhelyéül a Fülöp-szigetek szolgál. A Tiktok rendelkezik már egy generatív mesterséges intelligenciával, amellyel a felhasználók képeket generálhatnak a videós anyagaikhoz. Sokak szerint a Tako válasz a SnapChat My AI funkciójára, amelyet szintén a Microsoft által támogatott OpenAI ChatGPT-je hajt. A My AI-t a közösségi alkalmazás még februárban vezette be, egyelőre fizetős funkcióként.

A TikTok szerint a felhasználók rövid videókról beszélgethetnek a Takóval, aki segít nekik az új tartalmak felfedezésében. A ChatGPT-hez hasonlóan a TikTok az új AI-funkcióhoz elhelyezett egy figyelmeztető szöveget, amely szerint a Tako egy kísérleti chatbot, és a válaszai pontatlanok lehetnek.

A generatív chatbotokkal kapcsolatos adatvédelmi aggályok miatt a kínai tulajdonú vállalat biztonsági okokból felülvizsgálja a Tako csevegési előzményeit, és figyelmezteti a felhasználókat, hogy ne osszanak meg privát információkat a chatrobottal.

A Tiktok a hírek szerint több mesterséges intelligencia alkalmazással is kísérletezik. Áprilisban egyes amerikai hírügynökségek arról számoltak be, hogy a TikTok egy olyan mesterséges intelligenciát fejleszt, amely lehetőséget ad a felhasználóknak saját avatarok létrehozására. A kínai média pedig arról számolt be korábban, hogy a TikTok anyavállalata, a pekingi székhelyű ByteDance egy nagy nyelvi AI-modellen dolgozik. Meglepő részlet, hogy a ByteDance egészen idáig nem adta hozzá az AI-alapú funkciókat a TikTok kínai testvéralkalmazáshoz, a Douyinhez.

Címlapkép forrása: Getty Images