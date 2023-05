Videó: egy repülőgépen megtörtént az, ami minden utas rémálma

A dél-koreai légitársaság Airbus A321 típusú gépén 194 utas tartózkodott, és a gép már a leszálláshoz készülődött 250 méteres magasságban, amikor a vészkijárat mellett ülő férfi kinyitotta az ajtót. A gép sikeresen landolt a tegui repülőtéren, az incidens során senki sem sérült meg, de kilenc utas - köztük nyolc iskolás korú gyermek - légzési nehézségekre panaszkodott, ezért kórházba szállították őket.

A dél-koreai közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a rémült utasok megpróbálták lefogni a férfit, akinek végül mégis sikerült az utasszállító ajtaját kinyitnia. Egy szemtanú arról számolt be, hogy a személyzet tagjai segítségért kiabáltak, amikor a férfi elkezdte rángatni a repülő ajtaját, végül az utasok fogták le, miután sikerült kinyitnia, mert ezt követően ki is akart ugrani a gépből.

Az esetről videó is felkerült a Twitterre:

Asiana Airlines A321 lands safely at Daegu Airport in South Korea after the emergency exit door was opened by a passenger on approach. 9 people taken to hospital with breathing difficulties. pic.twitter.com/Jzed4PMDvc