Itt az MNB mesterterve: bemutatták az új pénzforgalmi stratégiát

Az MNB megújítja az elektronikus pénzforgalmi stratégiáját és új célokat határozott meg a 2030-ig terjedő időszakra, amelyeket a Pénzforgalom 2030 című stratégiában publikál. Az MNB javaslata szerint a pénzforgalmi infrastruktúra fejlesztéséről a használat ösztönzésére kell áthelyezni hangsúlyt. Digitalizációs szintugrást terveznek: míg 2020 kevesebb mint egyharmad volt az elektronikus fizetések aránya a teljes hazai pénzforgalomban, 2030-ra 60 százalékos vagy ennél magasabb arányt céloztak meg. Jön az AFR 2.0, vagyis az azonnali átutalási rendszerre épülő QR-kódos fizetés, a fizetési kérelmek és a Giro csalásmegelőzési rendszere.

Az MNB 2030-ig szóló pénzforgalmi stratégiáját Bartha Lajos, az MNB pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója mutatta be a jegybank mai tájékoztatóján. Az MNB egy olyan pénzforgalmi fejlettségi mutatórendszert dolgozott ki 18 tényezővel, amit minden évben mérnek és közzétesznek. Célszámokat és vízókat tartalmaz a stratégia, és egy hangsúlyváltásra tesznek javaslatot,

az infrastruktúra fejlesztésről a használat ösztönzésére helyezzük át a hangsúlyt. 2-3 éves cselekvési terveket hozunk létre

- mondta Bartha Lajos.

A jegybank stratégiája eddig két pillérre épült: mindenhol legyen elérhető az elektronikus fizetés és ezeket minél többen használják. Az infrastruktúra fejlesztése lezajlott, ma nehéz olyan fizetési helyzetet mondani, ahol ne lehetne elektronikusan fizetni. A másik a használat ösztönzése, itt még van tér a fejlődésre, a vásárlások elektronikus fizetése terén jelenleg az EU-átlagánál járunk.

A jegybank digitalizációs szintugrást szeretne elérni:

2020-ban kevesebb mint egyharmad volt az elektronikus fizetések aránya a hazai pénzforgalomban, 2030-ra szeretnék, ha ez 60%-ra vagy akár kétharmadra nőne.

Az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) 2020-ban indult el, ezzel egy új, meghatározó alapinfrastruktúra született, egy belföldi piaci szereplők által üzemeltetett rendszer. Itt a következő időszakban várnak nagyobb növekedést. Folyik ugyanis az AFR 2.0 megvalósítása, amelynek céljai között szerepel a QR-kódos fizetés és a fizetési kérelem széleskörű elterjedésének elősegítése, illetve a Giro csalásszűrő rendszerének koncepciójának a megtervezése. A Giro jelenleg 3 átutalási platformot (éjszakai rendszer, nappali rendszer és AFR) működtet, ezeket célszerű lehet egy platformra hozni.

Magyarország még mindig a lista hátulján szerepel a bankkártyás és elektronikus visszaélések területén, azaz a hazai pénzforgalom nemzetközi viszonylatban is biztonságosnak mondható, de változik a világ, egy háromlábú javaslatcsomagot dolgoztak ki:

lesz egy ajánlás a bankoknak, hogy hogyan kell megelőzni és monitorozni a visszaéléseket, legyen a Giro-nál egy központi visszaélés-monitorozó rendszer, illetve a Kiberpajzs tájékoztató kampány is elindult.

Túri Anikó, a GFM államtitkára, csütörtöki Financial IT konferenciánk előadója, az esményen egy panelbeszélgetésen elmondta, hogy a gazdaság-versenyképességi szabálycsomagban már szerepelnek azok a szabálymódosítások, amik lehetővé teszik a Giro csalásmegelőző rendszerének megvalósítását. Azt is kifejtette, hogy a fintechekre ugyanazok a szabályok kell, hogy vonatkozzanak, mint a bankokra, ugyanakkor a fintechek óriási lehetőséget is jelentenek, hogy a bankok is újdonságokat vezessenek be. Szerinte a PSD2 szabályozás által kinyitott lehetőségekben nagy a potrenciál, itt még nem valósultak meg az innovációk, de szerinte a jövőben az open banking innovációk jobban el fognak terjedni. Már zajlik a PSD3-nak az előkészülete, itt is lesznek újdonságok.

Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója, a Bankszövetség elnöke a kerekasztal beszélgetésen kifejtette, a biztonság növelése kulcsfontosságú lesz a pénzforgalomban, ha továbblépünk a 20 milliós felső azonnali átutalási korlátra, szerinte javítani kellene a fraud monitoringon.

A fintechek által támasztott verseny kapcsán kijelentette, hogy egyre több olyan konkurens van, aki megpróbál egy-egy részt kihasítani a bankok piacából, ezek "mindig a legszebb részek, ahol többet is lehet keresni. Ez minket arra kényszerít, hogy fejlődjünk, valamit bevezessünk vagy megvásároljunk. Az fáj, ha a mi infrastruktúránk alapján fejlesztenek, ennek ugyanis nagy költségei vannak" - mondta.

A bankszektor paradigmaváltás előtt áll, a digitális bankolás a fiókok mellett működik, de előbb utóbb rendet kell rakni: amint a digitális bankolás kerül a középpontba, mindent újra kell gondolni.

Patai Mihály, az MNB alelnöke szerint most három területre kell fókuszálni: a Kiberpajzs programra, a visszaélésekkel kapcsolatos fraud projektre, és egy éven belül készen kell lenni a QR-kódos fizetéssel az AFR 2.0-nál.

