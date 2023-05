Kódot ír és a te hangodon szinkrontolmácsol a mesterséges intelligencia - Mit hoz az AI-robbanás a bankszektorban?

A chatGPT megmutatta a világnak, mire képes a mesterséges intelligencia, a Microsoft pedig most azon dolgozik, hogy a vállalati alkalmazásokba, a banki környezetbe is integrálják a professzionális AI-képességeket. Az első tapasztalatok alapján a fejlesztési ciklusok drasztikusan lerövidülhetnek, a nyelvi korlátokat örökre elfelejthetjük, az e-mail folyamok lényegét mesterséges intelligencia foglalja majd össze helyettünk, a prezentációkat pedig AI-asszisztensek állítják össze. Strén Gáborral, a Microsoft Magyarország pénzügyi szektor ügyféligazgatójával beszélgettünk erről, aki csütörtöki Financial IT konferenciánk előadója lesz.

Financial IT 2023 Hogyan forgatja fel a mesterséges intelligencia a bankszektort? Erről is szó lesz csütörtöki Financial IT konferenciánkon!

A chatGPT megjelenése óta AI-lázban él a világ, hogyan fogja érinteni a mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése a bankszektort? Mennyire borítja fel az eddigi piaci szabályokat, a fejlesztések sebességét és irányát?

A bankszektor digitalizációja rendületlenül zajlik, a digitális transzformációs költések folyamatosan nőnek 2019 óta, ez a trend idén és a következő 2-3 évben továbbra is fennmarad. Ennek a bővülésnek a mesterséges intelligencia berobbanása egy újabb hajtóerejévé vált. A chatGPT megjelenése nagyon rövid idő alatt mindenkihez eljuttatta az AI képességek alkalmazási lehetőségeit és inspirálta a bankszektort is ügyfél és banki oldalon egyaránt. A Microsoft az Open AI-jal szoros együttműködést folytatott évek óta, közös termékfejlesztés, közös beruházások előzték meg a piacra lépést, ezt a fajta K+F tudást hangsúlyosan és látványosan tudjuk most piacra vinni.

Milyen módon és formában jut el az AI a felhasználókhoz és a banki ügyfelekhez?

Először is néhány mítoszt szeretnék eloszlatni az AI-megoldások kapcsán: a chatGPT a széles közönségnek célzott megoldás, ám a banki, nagyvállalti feladatokra alkalmas OpenAI alapú szolgáltatások más kategóriába esnek. Óriási a különbség a kettő között, a bankok, nagyvállalatok a chatGPT-re adott első reakciója, hogy a megoldást egy veszélynek, egy fenyegetettségnek látják. Ám a vállalati termékek ettől nagyban különböznek.

Milyen vállalati AI-megoldásokra gondoljunk itt?

A vállalati megoldásoknál két fő csoportról beszélhetünk, egyrészt a Microsoft meglévő termékeibe, az irodai termékekbe, az üzleti alkalmazásokba, a fejlesztési felületekre, a keresőmotorba, a Windowsba épülnek be Copilot vagy másodpilóta néven a kész funkciók, melyek AI képességekkel vértezik fel a termékeket. Ezek kiterjednek a Microsoft platform minden területére, gyorsan egyszerűen és a meglévő keretekben azonnal használatba vehetőek egyfajta bővített funkcióként ugyanazokkal a szabályozási és megfelelési garanciákkal, mint amelyek a meglévő termékekre eddig is vonatkoztak.

A másik alkalmazási terület, amikor a betanított OpenAI modell felhő szolgáltatásként válik elérhetővé, melyet a vállalat további képességekkel ruházhat fel, taníthat tovább és integrálhatja saját belső rendszereibe.

Ezt úgy képzelhetjük el, mint amikor egy gimnáziumban végeztt diák érkezik egy vállalathoz egy előre betanított alaptudással, de az adott cég folyamatait, céljait a vállalati környezetben kell megtanulnia.

Mindezt egy bank vagy nagyvállalat egy biztonságos, kontrollált környezetben és saját szellemi vagyonként építheti és fejlesztheti a saját Azure környezetében. A statisztikai alapon már gondolkodó, beszélő modellt további képességekkel ruházhatják fel, célzott feladatokra alkalmazhatják.

Mik az első tapasztalatok a Copilot funkciókkal, mire használhatják ezeket a bankok, nagyvállalatok?

Az egyik legnagyobb hozzáadott értéket a fejlesztési környezetben teremti a technológia, a mesterséges intelligencia képességek jelentősen tudják csökkenteni a fejlesztési időket, automatizálni a fejlesztési folyamatokat. Ezáltal akár 40-50 százalékkal gyorsabb fejlesztési ciklusok is elérhetőek a Copilottal rendelkező Github előfizetéseknél azt látjuk, hogy a kódok 46%-át a gép írja. A fejlesztés humán interakciókat igénylő módon, de egészen más dimenzióban működik. A chatGPT-t meg lehet kérni most is kódok generálására, ám a fejlesztők a Copilot funkciókkal a professzionálisan használt Azure DevOps vagy GitHub platformokon a banki környezetben írathatnak kódot a mesterséges intelligenciával. Az AI a korábban megírt kódok optimalizálását is képes elvégezni, a futási időket képes csökkenteni, a felhasználási területek új dimenziói most nyílnak ki az új termékek piacra jövetelével.

Az irodai alkalmazások területén is számos use case azonosítható, integrált funkcióként lehet a PowerPointban akár a prezentációk generálását, képgenerálást, tartalmak generálását elvégezni: megadjuk a tárgyszavakat, a tartalmat, a terjedelmet, és ugyanazt az élményt megkaphatjuk vállalati környezetben, mint amit a chatGPT-nél tapasztalhatunk. A felhasználók a levélfolyamok összefoglalására is megkérhetik a Copilot funkciót, az AI összefoglalja a hosszú levelek lényegét, javasol egy választ, mindezt gyakorlatilag nyelvi korlátok nélkül. Ez a funkció akár a marketing területekkel, akár a CRM megoldásokkal is integrálható. Előkészítheti a döntéshozatalt, és egyszerűbb excel kalkulációkat, elemzéseket is képes elvégezni a mesterséges intelligencia.

A Teamsre épülő kollaborációs megoldások az online kommunikációt megoldották, az AI-funkciók pedig már számos nyelven teszik lehetővé mind a feliratozást, mind az online fordítást. A Vall-E néven futó kísérleti modellünk képes egy 3 másodperces hangmintából megtanulni egy személy hangján beszélni, innentől kezdve valós időben 95 nyelven a megtanult hangon tudja a beszédet továbbítani, azaz egy valós idejű szinkronfordítóvá válik az AI.

Melyek azok a területek, ahol már ma is jelentős eredményeket ért el a technológia a bankolásban Magyarországon?

Azt gondolom, hogy még az út elején járunk. A legnagyobb lehetőségeket az ügyfélkiszolgálás, a csalásmegelőzés, az új pénzügyi termékek fejlesztésekben és a belső folyamatok radikális gyorsításában látom.

Milyen háttérrendszerekre, technológiai fejlettségre van szüksége a bankoknak az AI-megoldások bevezetéséhez? Vannak-e előfeltételei a technológia használatának?

Fontosnak tartom a felkészülést az AI megoldásokra banki oldalon. Egyrészt ehhez a felhő technológia adaptálása és keretrendszerének a felépítése adja az alapokat. Ebben a hazai bankok fontos evolúciós tapasztalatokra tettek már szert. Belső kompetencia, IT biztonság, megfelelés és belső szabályzás tekintetében erre fel kell készülni.

A generatív mesterséges intelligenciák egyik gyengesége a „hallucináció”, amikor magabiztosan téves állításokat fogalmaz meg, hogyan csökkenthető ennek kockázata vállalati környezetben?

A hallucinációk, a ténybeli hibák a generatív mesterséges intelligencia megoldásaival kapcsolatban a legelterjedtebb problémák közé tartoznak: olyan téves válaszokhoz vezethetnek, amiket nehéz észrevenni. A generatív AI megoldások alkalmazása belső banki folyamatokat érintő feladatokban tervezést igényel, ezeken a területeken a humán interakciók beépítése indokolt. A kockázatkezelésben, kalkulációkra épülő feladatoknál és jóváhagyási folyamatoknál az AI-használatát egyelőre csak korlátozottan javasolnám.

Címlapkép: Strén Gábor Fotó: Microsoft