Több mint kétszer annyit érhet az AutoWallis a Concorde szerint

Az AutoWallis múlt héten tette közzé első negyedéves számait, amelyeket a Concorde friss elemzésében értékelt. Az erős első negyedéves számokat követően az elemzőház felfelé módosított az idei, valamint a jövő évre vonatkozó várakozásait, és ezzel párhuzamosan megemelte célárát, míg az ajánlása továbbra is vétel a részvényre.

Az AutoWallis továbbra is stabil, az iparági tendenciákat meghaladó növekedési pályán halad - írták. Elemzésében a Concorde kiemelte, hogy az AutoWallis egy részvényre jutó eredménye 11,55 forinton alakult, ami az egy évvel korábbi 4,38 forintos EPS-t, valamint az elemzőház várakozásait is meghaladta.

Viszont felhívja a figyelmet az elemzőház a marzsok szűkülésére utaló jelekre.

A nagykereskedelmi üzletág EBITDA marzsa a tavalyi évhez képest 5,4 százalékról 6 százalékra javult, azonban a jelek szerint a kereslet már árérzékenyebbé vált az elmúlt hónapban, ami látszik a bruttó marzs negyedév/negyedév alapú romlásából (12,4 százalék az első negyedévben, szemben tavalyi negyedik negyedéves 16,8 százalékkal).

A kiskereskedelmi üzletágban az EBITDA marzs 5,4 százalékról 4,9 százalékra csökkent, míg a bruttó marsz negyedév/negyedév alapon jelentősen, 24,6 százalékról 19,2 százalékra esett vissza, elsősorban a szlovéniai bővítés tranzakciós hatása miatt (a tranzakciós hatás valójában 70 százalékos volt).

A Concorde szerint a marzsok csökkenése egyértelműen tükrözi az iparágban megkezdődött marzs-normalizálódás hatását, amely a készletek újbóli megjelenésével párhuzamosan történik. A gazdasági lassulás a közép- és kelet-európai régióban, az emelkedő árak és kamatlábak, valamint a szűkülő finanszírozási lehetőségek kedvezőtlenül befolyásolják a keresletet az autópiacon, ami elkerülhetetlenül az új és használt autók árának és/vagy marzsának csökkenéséhez vezet. A kereslet a középkategóriás autómárkák iránt elkezdett csökkenni, de az eladásokat továbbra is befolyásolják a korábban megcsúszott szállítások, és a gépjárművek árszintjének emelkedése eddig ellensúlyozta az eladott mennyiség csökkenését. Mindez tovább ösztönözheti a már megkezdett konszolidációt az autókereskedői szegmensben, ami a Concorde szerint támogathatja az AutoWallis növekedési stratégiáját.

A kilátásokkal kapcsolatban a Concorde azt írta, hogy az elmúlt 2 hónapban világossá vált, hogy a személygépkocsik iránti kereslet jelentősen gyengült. Bár az autógyártók és -kereskedők az elmúlt évek kínálati problémáinak leküzdésével könnyen ki tudták elégíteni a keresletet, úgy tűnik, hogy a személygépkocsi-keresletet továbbra is különböző problémák nyomasztják, többek között a háztartások reáljövedelmét erodáló infláció, a gyenge fogyasztói hangulat, a nagyfokú bizonytalanság, és a szigorodó pénzügyi feltételek. Persze lehet, hogy ez csak a személyautó-vásárlások némi késlekedését tükrözi (erről még nincs átfogó felmérés), de állítólag nagyon komoly, 30-40 százalékos visszaesés tapasztalható az új autók eladási statisztikáiban a közelmúltban, például Magyarországon, ahogy a teljes kiskereskedelmi forgalom is hatalmasat zuhant az elmúlt fél évben, és a lakáspiac is teljesen befagyott - írta a Concorde. Az erősebb forint ugyan támogathatja az autóeladásokat, de a marzsok valószínűleg inkább romlani fognak, mivel a működés fenntartásával kapcsolatos költségek (pl. bérek) rohamosan nőnek.

A fellendülési ciklusokat nagyban meghatározza majd a félvezető-kínálat 2022 utolsó negyedévében megkezdődött normalizálódása és az infláció mérséklődése. A vezető mutatók, köztük a PMI-adatok 2022 végén kezdtek élénkülni, de továbbra is az enyhe recesszióra utaló szinteken maradnak. Mégis, mivel az energiával kapcsolatos kockázatok a közelmúltban csökkentek, a Concorde optimistábbak lett a regionális piacok tekintetében, ahol az AutoWallis jelen van.

Az elemzőház szerint az uniós autópiac növekedési kilátásai hosszabb távon továbbra tartalmaznak kockázatokat. A rövidtávú kihívásokon túl, a strukturális tényezők, mint például a gyenge demográfiai folyamatok, az egyre inkább szigorodó közlekedési jogszabályok, és a társadalmi változások (pl. a közlekedési szokások és az autókhoz való viszony megváltozása), gátolhatják a járműértékesítési potenciált, és valószínűleg visszafogják majd az EU piaci növekedési ütemét. Az elektromos járművekre való áttérés már most is bizonytalan helyzetet teremtett, mivel nem egyértelmű, hogy melyik meghajtási koncepció (pl. elektromos, hibrid, dízel) kerül majd ki győztesen. Emellett az OEM-ek flottáinak 2020/21-től kezdődő CO2-kibocsátási célkitűzései hatalmas kihívást jelentenek minden piaci szereplő számára, és hatással lesznek a piac szerkezetére, a hajtásláncok összetételére és az autóárakra. Pozitívum, hogy a közép-európai országokban a növekedés fenntarthatóbbá válhat, mivel a piac messze nem telített, és a jólét és a jövedelmek növekedésével együtt az új kereslet, azaz az újautó-piacra újonnan belépők is tovább erősödnek.

A Concorde megemelte rövid távú várakozásait az AutoWallisra vonatkozóan, de a hosszú távú növekedési ütem- és marzs-előrejelzésein nem változtatott az elemzőház. Így most 2023-ra és 2024-re vonatkozóan 19,3 milliárd forint és 22,7 milliárd forintos EBITDA-t, (17 százalékkal magasabb a korábbi előrejelzéshez képest), valamint 378,6 milliárd forintos (+41% év/év) és 447,7 milliárd forintos (+18% év/év) árbevételt vár. Az elemzőház új EPS becslése 28,8 forint 2023-ra és 32,8 forint 2024-re (szemben a korábbi 20,9 és 22,3 forinttal) - mindkettő jelentős növekedést feltételez.

A Concorde várakozásai alapján AutoWallis részvényei rendkívül alacsony EV/EBITDA és P/E szorzókon forognak, előbbi a 2023-as eredményvárakozás alapján 3,3-as, míg utóbbi 4,5-ös.

Az elemzőház felülvizsgálta, és felfelé módosította 12 havi célárát 199 forintról 205 forintra, ami 116 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

A Concorde továbbra is vételre ajánlja az AutoWallis részvényeit.

Megjegyezték azonban, hogy az AutoWallis valószínűleg még jó ideig nem fog osztalékot fizetni, legalább két okból kifolyólag:

Egyrészt a növekedésre összpontosít a cég, és ezért a teljes cash flow-ját újrabefekteti.

Másrészt, amíg a a külső finanszírozás továbbra is kulcsfontosságú a gyors növekedés finanszírozásához, az AutoWallisnak megfelelő szintű saját tőkét kell fenntartania.

Az AutoWallis árfolyama ma 0,2 százalékos mínuszban van, míg idén 1,3 százalékot esett a papír.

Címlapkép: Portfolio