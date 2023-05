Az EU-tól kér segítséget a Ryanair

A Ryanair ír diszkont légitársaság petícióban követeli az Európai Bizottság közbenjárását, hogy a tagállamok biztosítsák a légterükön átrepülő járatok közlekedését sztrájkok esetén.

Michael O'Leary vezérigazgató szerdai sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy két hónap alatt mintegy 1,1 millióan írták alá a társaság petícióját, amelyet az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek adnak át.

Ebben azt követelik, hogy az unió végrehajtó szerve írja elő az összes uniós tagállam számára, hogy a légiforgalmi irányítók sztrájkja esetén engedjék át légterükön az átrepülő járatokat. Hasonló szabályok jelenleg Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban vannak hatályban.

Továbbá azt is követelik, hogy 21 nappal a sztrájk előtt előzetes értesítést kapjanak a légitársasok a munkabeszüntetés tényéről és 72 órával a sztrájk előtt az abban részt vevők számáról, hogy ezzel csökkentsék a légiforgalmi fennakadásokat.

O'Leary elmondta, hogy csak ebben az évben 57 olyan nap volt, amikor sztrájkoltak a légiforgalmi irányítók, amely tízszeres növekedés 2022-höz képest.

A cégvezető sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy a francia légiforgalmi irányítók június 6-7-i munkabeszüntetése miatt kénytelenek járatokat törölni.

A francia szabályozás ugyanis a belföldi és rövid távú útvonalakra határoz meg minimális szolgáltatási szintet, míg az átrepülőket nem védik sztrájk esetén.

A témában egyeztettek a francia kormány illetékeseivel, de "ők csak vállat vontak" - mondta el O'Leary. A Ryanair vezetője szerint az Európai Uniónak ki kellene terjesztenie a szén-dioxid-kibocsátási adót a transzfer járatokra, valamint a sokkal nagyobb környezeti terhelést jelentő hosszú távú járatokra is.

Közben az európai légiközlekedést más probléma is fenyegeti: sok repülőgépet kényszerszervízre kell küldeni ezen a nyáron. Ennek oka, hogy a Pratt&Whitney által gyártott hajtóműveket 1228 darab Airbus A319neo, A320neo és A321neo típusba, 226 darab A220-asba és 70 darab Embraer E2 típusba építették be, és nemcsak a gyakori karbantartás igény, hanem a karbantartás időigénye is problémát okoz a tartalék alkatrészek ellátási zavarai miatt.

