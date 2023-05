Befektetési löketet kapott a zöld gasztronómiát hirdető magyar startup

A környezetbarát, egyszer használatos éttermi eszközöket forgalmazó Greenstic Europe Kft. regionális szinten bővíti tevékenységét, a növekedésre 550 millió forintot fordíthat az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures befektetése keretében - áll a Hiventures közleményében.

Az eldobható, környezetbarát éttermi csomagolóanyagok, edények és evőeszközök forgalmazásával és bérgyártásával foglalkozó Greenstic üzleti teljesítménye folyamatosan nő, ahogy a környezetbarát eszközök piaca is növekszik. Ezen a piacon a legnagyobb hazai szereplők árbevételének átlagos éves növekedési üteme az utóbbi négy évben meghaladta a 24 százalékot, kumulált forgalmuk pedig elérte a 38 milliárd forintot.

A Hiventures-től érkező, mintegy 550 millió forint befektetést a magyar, szlovák és román érdekeltségek gyártási és logisztikai kapacitásának bővítésére, termék- és ügyfélkörének szélesítésére fordítja a Greenstic. Ezek mellett saját gyártói kapacitás kiépítését is tervezik, illetve a körforgásos gazdasági modell terjedését már most is azzal segítik, hogy ügyfeleik használt tálalóeszközeinek biológiai komposztálását elvégzik.

„Célunk, hogy Közép-Európa piacvezető, környezettudatos csomagolóanyag-beszállítójává váljunk, mindezt úgy, hogy a gasztroszektorban is reformot hajtunk végre: a környezetvédelmi szempontokat vegyítjük a praktikum és a design elemeivel, a fogyasztói és jogszabályi elvárásokkal” – emelte ki Báti Márton, a Greenstic alapító-ügyvezetője.

„Az egyértelmű piaci szempontok és környezettudatos célok mellett a Greenstic tapasztalt menedzsmentje is fontos tényező volt a befektetési döntés során” – hangsúlyozta Szluha Dénes, a Hiventures startup üzletágának vezetője, az alapítók ugyanis már túl vannak egy sikeres exiten, amelyet még pénzügyi területen valósítottak meg.

Címlapkép: Getty Images/A kép csak illusztráció