Eddig nem látott veszélyt jelenthet az emberiségre a mesterséges intelligencia, tömeges manipulációra készülnek

Bár ezek a szintetikus felvételek már évek óta léteznek, az elmúlt évben az új "generatív AI" eszközök, mint például a Midjourney, olcsóbbá és egyszerűbbé tették a meggyőző hamis felvételek elkészítését - derül ki a Reuters által készített interjúkból, amelyekben mintegy két tucat szakembert kérdeztek meg olyan területekről, mint az AI, az online félretájékoztatás és a politikai aktivizmus.

A választók nehezen tudják majd megkülönböztetni a valódit a hamisítványtól. És nehéz elképzelni, hogy akár Trump, akár Biden támogatói ne használnák fel majd ezt a technológiát arra, hogy az ellenfelet rossz színben tüntessék fel

- mondta Darrell West, a Brookings Institution technológiai innovációs központjának vezető munkatársa.

Donald Trump volt elnök, aki Ron DeSantisszal és másokkal verseng a republikánus jelölésért, a hónap elején maga is megosztott egy manipulált videót a CNN műsorvezetőjéről, Anderson Cooperről a Truth Social nevű közösségi médiaplatformján. Cooper a felvételen trágár szavakat fűz a mondandójába, amelyek valójában sosem hangzottak el, az viszont feltűnő, hogy a beszéd nincs szinkronban az ajkai mozgásával. A CNN szerint a videó egy deepfake volt, az azonban még a héten is látható volt, Donald Trump fia, Donald Jr. Twitter-oldalán.

Im told this is real it seems real and its surprisingly honest and accurate for CNN but who knows these days. #cnn