Miközben a német tőzsde történelmi csúcsot döntött, a világ egyik legfontosabb részvényindexe medvepiacra került

Miközben a német tőzsde két hete még történelmi csúcsot döntött, a világ másik felén egy merőben más kép alakult ki. A hongkongi Hang Seng index szerdán a definíció szerint medvepiacra került, miután a gyenge kínai makroadatok újabb kétségeket vetettek fel az idei újranyitás által vezérelt gazdasági fellendüléssel kapcsolatban.

A Hang Seng index 2,6 százalékos esést követően 6 havi mélypontra zuhant ma, ami összességében már durván 25 százalékra van a január végén elért napon belüli csúcshoz képest. Definíció szerint az előző csúcshoz képesti 20 százalékos esés már medvepiacnak tekinthető.

Néhány nagyobb céget leszámítva az esés kiterjedt ma a szélesebb piacra - főleg a Kínának nagymértékben kitett cégekre. A játékfejlesztő NetEase 6,2 százalékos esésével a leggyengébben teljesítő részvény volt az indexben.

Az esés mögött elsősorban a friss makroadatok állnak, ezek ugyanis az mutatták, hogy az ország feldolgozóipara májusban már a második egymást követő hónapban zsugorodott, méghozzá gyorsabb ütemben, mint az előző hónapban.

Mivel a kompozit BMI növekedése is lassult, így befektetők számára kérdéses, hogy a Covid utáni újranyitás miatt várt kínai gazdasági fellendülés lendülete elfogyott-e, hiszen már áprilisban is számos gyenge adat érkezett.

A feldolgozóipar Kína egyik legfontosabb növekedési motorja, azonban a Covid miatti lezárások feloldása ellenére is problémát jelent a lassú helyi kereslettel. Emellett a kínai áruk iránti tengerentúli kereslet lassulása is súlyosan érinti a feldolgozóipart a romló világgazdasági feltételek mellett. Ez, valamint az országban történő magánberuházások lassulása a gazdasági fellendüléssel kapcsolatos hangulat megfordulását eredményezte. Ez a tendencia Hongkong számára is rossz előjel, mivel a város gazdasága szorosan függ Kínától.

Címlapkép: Getty Images