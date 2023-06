A digitalizáció nem munkahelyeket szüntet meg, hanem a túlórák számát csökkenti

Számos kihívással kell szembenéznie a bankszektornak a digitalizáció területén: egyrészt folyamatosan szigorodnak a szabályozói követelmények, másrészt az IT területen folyamatos munkaerőhiány van. Éppen az utóbbi indok miatt is fontos a folyamatok digitalizációja, hiszen ez nem a munkahelyek megszűnését, hanem a túlórák csökkenését fogja eredményezni.

Szoleczki Zoltán, az OTP automatizációért felelős vezetője a bank automatizációs eszköztárát mutatta be a Portfolio Financial IT 2023 konferenciáján tartott előadásában. A szakértő elmondása szerint ugyanannyira érdemes beszélni a technológiai szektor veszélyeiről, mint a lehetőségeiről. A világ a globális ökoszisztémák irányába halad: a bankoknak választania kell, hogy a piac univerzális szereplői lesznek, vagy különböző üzletágakra fognak fókuszálni.

A bankszektornak olyan kihívásokkal is szembe kell néznie, amelyek rövid távon is megoldásra szorulnak: az egyik a fejlesztők hiánya, a másik pedig az egyre szigorodó szabályozási követelmények. Ez utóbbi korlátozza azt, hogy a folyamatokat milyen mértékben tudják digitalizálni. Az OTP már 60-nál több automatizált folyamattal rendelkezik, ezek a banknak már pénzügyi szempontból is jelentős pluszt adnak.

A digitalizáció több módon is értéket teremt, így a vezetők már gyakran a folyamatok digitalizációjának mértéke után kapnak bónuszt, de már az alsóbb szinteken is egyre népszerűbb a folyamatok automatizálása. Ez azért is fontos, mert a piacon jelenleg munkaerőhiány van:

éppen ezért a mesterséges intelligencia térnyerése nem munkahelyek megszűnését, hanem a túlórák csökkentését fogja eredményezni.

A digitalizációs folyamatok így nemcsak az egész bankszektornak, hanem az összes ágazatnak jelentős segítséget fognak nyújtani.

Címlapkép forrása: Getty Images