Akár befektetési eszközként is használhatjuk az NFT-t, de még nincsen megfelelően szabályozva

Globális szinten egyre népszerűbb az NFT: ezeket főként a művészeti ágazatok és a játékiparban használják, de akár befektetésként, valamint kommunikációs eszközként is megjelenhet. Fontos kérdés azonban, hogy a szabályozók hogyan állnak majd hozzá ehhez a kérdéshez, de az már biztos, hogy nem zárkóznak el teljesen tőle.

A Portfolio Financial IT konferenciáján Dr. Menyhárd Attila beszélt az NFT-k lehetőségeiről és kihívásairól. Az NFT digitális jel formájában jön létre egy blockchain rendszerben, és egy olyan egyedi, nem másolható, felhasználó által generált képet jelent, amely önállóan, valamint más vagyontárgyakhoz kapcsolva is megjelenhet.

A tokenek (zsetonok) fizikai formában elég régóta vannak velünk, a mostani NFT-k tulajdonképpen ennek a digitalizált verziói. Ezeket ma főként a művészeti ágazatokban és a játékiparban használják, de egy NFT akár befektetési eszköz is lehet. Mindemellett képes szerzői vagy más jogokat (copyright) átlátható, nyílt rendszerben igazolni, valamint egyre gyakrabban használnak NFT-t adománygyűjtésre is.

Ugyan ritkább felhasználási terület, de az NFT lehet akár kommunikációs eszköz is: tavaly például egy hackerügy alperesének kézbesítettek jogi végzést NFT útján. Egyre több vállalat indított az NFT-k népszerűsítését célzó programokat, ilyen cég például a Mastercard vagy az Amazon is.

Vannak azonban kihívások is: a legnagyobb kérdés az, hogy a digitalizált jel megtestesíthet-e jogosultságokat. Ha az NFT minősülhet értékpapírnak, akkor igen, ezzel kapcsolatban a jogrendszerek viszont még tartózkodók, de nem zárkóznak el tőle. Szintén fontos feladat, hogy az NFT-k nyomon követése jogilag is megvalósuljon.

Címlapkép forrása: Getty Images