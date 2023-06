Az AI már ott van a bankokban, a kérdés, mire használják majd

Portfolio 2023. június 01. 13:10

A Portfolio Financial IT 2023 konferenciájának második panelbeszélgetése arról szólt, hogyan vezetik be a bankok a legújabb AI-technológiákat. A szakemberek elmondták: az AI már ott van a bankokban, a használati lehetőségeket pedig megszámolni is nehéz. A beszélgetésben részt vett Fischer Bálint, a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója; Galló Csaba Márton, a CIB Bank digitális vezetője; Kada Zsolt, az MBH Bank digitalizációs technológiai vezetője; Strén Gábor, a Microsoft pénzügyi szektorért felelős ügyféligazgatója és Vouszka Péter, az OTP digitális szolgáltatások fejlesztéséért felelős vezetője.