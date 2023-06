Egyre nehezebb felismerni az átveréseket, sikeresebbek a telefonos csalások is

Már arra sem kell időt szánniuk a csalóknak, hogy kifejlesszék a saját módszereiket az átverésekre, ugyanis számos vállalat már kész csomagokat is kínál. A mesterséges intelligencia terjedésével egyre nehezebb lesz felismerni a csalásokat, de jó hír, hogy vannak kezdeményezések a felhasználók tudatosságának növelésére.

A Portfolio Financial IT 2023 konferenciáján Keleti Arthur, az Önkéntes Kibervédelmi Összefogás (KIBEV) elnöke arról beszélt, hogy milyen módszerekkel lehet kivédeni a kibertérből érkező támadásokat. A kiberbiztonsággal kapcsolatban a legnagyobb nehézség az, hogy a veszélyekre mindig oda kell figyelni, minden üzenetet át kell vizsgálni. Eddig volt akkora szerencsénk, hogy az átverések viszonylag rosszul voltak megfogalmazva,

most azonban már szinte lehetetlen megkülönböztetni a valós, létező szolgáltatótól érkező emaileket a hamis üzenetektől.

A mesterséges intelligencia térnyerésével pedig a csalóknak egyre könnyebb támadásokat végrehajtania az ügyfelek ellen.

Amikor egy céget megzsarolnak azzal, hogy leállítják a rendszereiket, már valószínűleg adatokat is loptak tőlük. Egy legutóbbi támadás alkalmával nemcsak a céget, hanem az adott vállalat ügyfeleit is hatékonyabban tudták csalással megkeresni, hiszen rendelkezésükre álltak a bizalmas információk. Egyre ügyesebb átverések jönnek létre a call centeres hívások, valamint az online piacterek területén is. Az AI megjelenésével egyre egyszerűbb bizonyos személyek hangját is lemásolni, az ilyen hívásokkal pedig még tovább lehet növelni a sikeres csalások arányát.

A csalóknak már arra sem kell időt szánniuk, hogy különböző módszereket fejlesszenek ki az átverésekre: már Magyarországon is lehet külön pénzintézetekre szakosodott átverőcsomagokat lehet vásárolni. Az automatizáltságon keresztül az AI egyre több területre tud betörni, de szerencsére itthon is vannak olyan kezdeményezések, amelyek a csalások elleni küzdelemben segítenek, ilyen például a KiberPajzs kezdeményezés is.

Címlapkép forrása: Getty Images