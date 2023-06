Mi jön a Vodafone felvásárlása után? - Megszólalt a 4iG

A 4iG Csoport jelentős bevétel és EBITDA növekedést ért el az első negyedévben, főként sikeres felvásárlások révén megvalósuló növekedésnek, a hatékony áremelési stratégiák végrehajtásának, a szigorú költségkontrollnak, valamint a Nyugat-Balkáni operációk organikus növekedésének köszönhetően – közölte a cég. Hozzátéve, hogy a jelentős telekommunikációs expanzió miatt nehezen összehasonlítható az idei első negyedév a bázisidőszakkal.

Az EBITDA-marzs jelentősen, közel 8 százalékponttal 30,4 százalékra emelkedett az egy évvel ezelőtti szintről.

Az egyszeri tételektől tisztított, normalizált pro forma EBITDA közel 46 milliárd forintot tett ki a lezárt negyedévben.

A cégcsoport a tárgyidőszakban 1,17 milliárd forintos negatív adózott eredményt könyvelt el, ami döntően az előző időszaki felvásárlásokhoz kapcsolódóan elszámolt, pénzkiáramlással nem járó értékcsökkenési leírásnak és halasztott adónak, illetve az IFRS-nek való megfelelés következtében a bérelt eszközökkel kapcsolatban elszámolt, szintén pénzkiáramlással nem járó tételeknek (értékcsökkenési leírás és kamatráfordítás) tudható be. Viszont segített, hogy a társaság a tárgyidőszaki devizaárfolyamok előnyös alakulása miatt jelentős árfolyamnyereséget számolt el.

Az egyes szegmensekkel kapcsolatban a 4iG elmondta, hogy Magyarországon a távközlési extraprofit adó kivetése és a magas energiaárak, az infláció és a bérek miatt emelkedő működési költségek hatással voltak a 2023 első negyedévi eredményekre. A Vodafone két hónappal járult hozzá a konszolidált eredményekhez, és a csoport növekedésének fő katalizátoraként szolgált. A közbeszerzések jelentős csökkenése éves összehasonlításban kedvezőtlenül hatott az IT üzletág profitabilitására, ezért az IT részleg a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb kihasználására és szigorú költségellenőrzési intézkedések bevezetésére összpontosított.

Albániában a ONE Albania jelentős növekedést ért el a működési hatékonyság növelése és a mobilszolgáltatásokból származó bevételek stabil növekedése révén, főként a sikeres pre-topost migrációnak (kártyásról előfizetői átállásnak) köszönhetően. Montenegróban a ONE Montenegro jelentős kereskedelmi teljesítménye főként a B2C szegmens folyamatos növekedésének és a prémium készülékek vártnál magasabb értékesítésének köszönhető. A ONE Montenegro hivatalosan is megkapta az 5G spektrumengedélyt, és az első, 3,6 GHz-en működő 5G bázisállomás telepítése az első negyedévben befejeződött.

A negyedéves gyorsjelentés mellett a 4iG egy másik hírt is közzétett tegnap este, miszerint átfogó vizsgálatot és kiértékelést végez az infrastruktúra potenciális leválasztásáról, aminek célja a tőkeallokáció optimalizálása, valamint a további növekedés támogatása. Ez a magyarországi vezetékes infrastruktúrára és a Nyugat Balkáni passzív mobil infrastruktúrára vonatkozik.

A 4iG részvényei esnek a ma reggeli kereskedésben, a részvények árfolyama kismértékű, 0,7 százalékos mínuszban tartózkodik.

